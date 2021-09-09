Главные художники современности представят свои работы в стекле на выставке «Glasstress. Окно в будущее» в Эрмитаже

В Главном штабе Государственного Эрмитажа открывается один из главных блокбастеров этой осени: проект «Glasstress» — неизменный спутник Венецианской биеннале. В рамках него на острове Мурано в студии Беренго все ключевые художники современности реализуют свои идеи в стекле.
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Лорис Чеккини, "Бессвязный отдых", 2013. Стеклянные бусины, сталь, проволока; плетение.
Экспозиция насчитывает более пятидесяти произведений современных художников, создавших свои работы в стекле на острове Мурано, Венеция. Среди участников выставки такие известные мастера, как Ай Вэйвэй, Рената Бертльман, Кун Ванмехелен, Майкл Джу, Джозеф Кошут, Пета Койн, Мэт Коллишоу, Лор Пруво и другие. Особый интерес вызывают произведения, выполненные Ильей и Эмилией Кабаковыми, Джейком и Диносом Чепменами, Жауме Пленсой, Яном Фабром, Хансом Оп де Беком — работы этих авторов с большим успехом были показаны на выставках в Эрмитаже.
Как говорят в Эрмитаже, «Glasstress. Окно в будущее» — одна из самых масштабных выставок современного искусства, занимающая по площади более десяти залов, среди которых монументальные пространства Большой анфилады и Белый зал, а также камерные пространства Надворной анфилады и Красных залов Главного штаба. В пространствах Главного штаба экспонируются миниатюрные скульптуры, масштабные инсталляции, многометровые люстры и даже видеоарт. Эти произведения отражают яркие, сложные идеи художников и показывают, как стекло можно «вытолкнуть из зоны комфорта» и комбинировать с другими материалами.
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Карен Ламонт, "Полулежащий ноктюрн 4", 2018. Стекло; литье
Художники из разных стран и принадлежащие к разным поколениям осмысляют в своем творчестве современные социальные процессы, исторические события, личный опыт, особенности и философию нового для многих авторов материала. Широкий круг участников проекта дает возможность увидеть срез современной мировой художественной жизни и узнать, как традиционные технологии производства стекла используются для создания произведений современного искусства.
Так, на создание «Вавилона» Жоану Вашконселуш вдохновили роскошные люстры венецианских палаццо. Множество длинных вязаных щупалец, пересекающихся друг с другом, расшиты бисером и стеклянными шариками, пронизаны десятками светодиодных ламп, переплетаются с крупными круглыми элементами из муранского стекла. Женственный и жизнерадостный кружевной организм захватывает стеклянную конструкцию люстры и превращает ее в невероятный висячий сад, к которому и отсылает название работы.
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Жоана Вашконселуш, "Вавилон", 2013-2016. Смешанная техника.
В 2009 году Студия Беренго, Венеция, основала проект «Glasstress», в рамках которого более трех сотен художников, дизайнеров, архитекторов, живописцев воплотили свои самые различные образы в стекле при помощи стеклодувов Мурано. Более 10 лет этот проект является постоянным спутником Венецианской биеннале, организовывает и показывает «Glasstress» в разных странах мира, представляя мастерство стеклодувов XXI века, основанное на искусстве художников прошлых столетий, бережно сохраняя старые традиции и придавая им новое звучание.
«У нас давние связи с «Glasstress», мы делали в рамках этого проекта прекрасную выставку в Венеции. Сегодня «Glasstress» — в Эрмитаже. Это очень хорошая выставочная формула, позволяющая представить широкий спектр современного искусства, знаменитых и еще не очень знаменитых художников, объединив их волшебным материалом — стеклом. Стекло — одно из величайших художественных изобретений человечества. Люди научились безупречно подражать природе и творить не хуже нее», — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровской.
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Паскаль Мартин Тайу, "Колонна колониализма", 2015. Стекло, эмалированная посуда; выдувание.
Адриано Беренго, Президент Студии Беренго и Фонда Беренго, подчеркивает: «Искусство не знает границ. Его нельзя держать в клетке, оно гуляет на свободе. Несмотря на все карантины, локдауны и ограничения, с которыми мы столкнулись в эти беспрецедентные времена, очевидно, что творческую энергию невозможно посадить под замок. Я с огромной гордостью пишу это с Мурано, потому что, несмотря на все трудности, нам удалось организовать эту выставку и потому, что вопреки всему мы продолжаем создавать великое искусство и нести его людям по всему миру».
Дмитрий Озерков
О проекте «Glasstress»:
Венецианец Адриано Беренго сделал невероятно важный поворот в истории современного муранского стекла. Он сумел соединить традиционный стекольный промысел с феноменом современного искусства в его постмодернистском варианте. Это позволило ему вывести работу со стеклом из традиционной сферы декоративно-прикладной деятельности, в которой оно исторически пребывало, в сферу концептуального творчества. Из подручного материала, годного для изготовления ваз, бокалов, люстр и бижутерии муранское стекло превратилось в средство самовыражения современного художника.
Главное в современном мире — это коммуникация, перевод с языка на язык. Специально созданный Фонд Беренго организовал диалог между современными художниками и мастерами-стекольщиками, построенный на междисциплинарной коммуникации. Замысел произведения поступает от художника к мастеру, который предлагает технологию его создания в материале. В ходе диалога определяется порядок совместной работы и степень вовлеченности автора идеи в технологический процесс. Финальный результат одобряет художник. Этот новый формат позволил заново вызвать к жизни и пересмотреть в современной оптике всю историю и образность стекла в мировой культуре.
Выставка «Glasstress. Окно в будущее» проходит в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Увидеть работы можно с 11 сентября по 31 октября 2021 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа — Большая и Малая анфилады, Большой Белый и Красный залы.
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