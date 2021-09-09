Главные художники современности представят свои работы в стекле на выставке «Glasstress. Окно в будущее» в Эрмитаже

Экспозиция насчитывает более пятидесяти произведений современных художников, создавших свои работы в стекле на острове Мурано, Венеция. Среди участников выставки такие известные мастера, как Ай Вэйвэй, Рената Бертльман, Кун Ванмехелен, Майкл Джу, Джозеф Кошут, Пета Койн, Мэт Коллишоу, Лор Пруво и другие. Особый интерес вызывают произведения, выполненные Ильей и Эмилией Кабаковыми, Джейком и Диносом Чепменами, Жауме Пленсой, Яном Фабром, Хансом Оп де Беком — работы этих авторов с большим успехом были показаны на выставках в Эрмитаже.

Как говорят в Эрмитаже, «Glasstress. Окно в будущее» — одна из самых масштабных выставок современного искусства, занимающая по площади более десяти залов, среди которых монументальные пространства Большой анфилады и Белый зал, а также камерные пространства Надворной анфилады и Красных залов Главного штаба. В пространствах Главного штаба экспонируются миниатюрные скульптуры, масштабные инсталляции, многометровые люстры и даже видеоарт. Эти произведения отражают яркие, сложные идеи художников и показывают, как стекло можно «вытолкнуть из зоны комфорта» и комбинировать с другими материалами.