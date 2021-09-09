Алкогольные чернила, центрифуги и фонтаны краски: на Большой Морской открывается арт-пространство «Выход»

В субботу, 11 сентября, состоится торжественное открытие «Выхода». С 10 утра до 10 вечера гости смогут принять участие в мастер-классах, а в 17:00 – в розыгрыше сертификатов. Всем пришедшим обещают welcome drink, DJ-сет и соавторство в создании огромной картины.

По промокоду «Собака» участие в мастер-классах в течение всего дня бесплатно (потребуется предварительная регистрация).