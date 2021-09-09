Алкогольные чернила, центрифуги и фонтаны краски: на Большой Морской открывается арт-пространство «Выход»

На Большой Морской в эту субботу состоится открытие необычного арт-пространства «Выход». В центре города теперь можно будет нарисовать собственную картину (и забрать домой) фонтанами краски, выстрелами из пневматического ружья, алкогольными чернилами или при помощи центрифуги. Помимо этого, организаторы представляют «Выход» как место проведения свиданий, девичников, дней рождений и детских праздников.
В субботу, 11 сентября, состоится торжественное открытие «Выхода». С 10 утра до 10 вечера гости смогут принять участие в мастер-классах, а в 17:00 – в розыгрыше сертификатов. Всем пришедшим обещают welcome drink, DJ-сет и соавторство в создании огромной картины.
По промокоду «Собака» участие в мастер-классах в течение всего дня бесплатно (потребуется предварительная регистрация).
Арт-пространство «Выход», Большая Морская ул., 3-5
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