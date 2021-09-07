ГЦСИ проведет в Петербурге цикл лекций «Художники говорят не о себе». Спектр тем — от жизни мотыльков до логики функционирования кооперативов

В Петербурге стартует кураторский форум «Художники говорят не о себе». В его рамках художники примут гостей в своих мастерских и будут говорить не о себе, даже не об искусстве. Спектр тем — от жизни мотыльков до логики функционирования кооперативов.
Специальную программу 3-го кураторского форума «Художники говорят не о себе» подготовил Северо-Западный филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина совместно с Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга. В рамках программы художники примут гостей в своих мастерских и будут говорить не о себе, и часто не об искусстве. Широкий спектр тем — от жизни мотыльков до логики функционирования кооперативов — раскроет художников как исследователей и провокаторов.
Программа продолжает линию проекта Studio Studies 2020 года, посвященного исследованию мастерских художников. Запланировано восемь лекций-встреч с сентября по октябрь, которые проведут художники Александр Дашевский, Марья Дмитриева, Алина Кугуш, Ася Маракулина, Маяна Насыбуллова, Константин Ставров, Наталья Тихонова, Ильдар Якубов. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Первая лекция «Живопись и физкультура» пройдет 12 сентября, ее прочитает Александр Дашевский. 15 сентября Ася Маракулина расскажет о жизни палочника — насекомого из отряда привиденьевых, мастера мимикрии. 18 сентября пройдет лекция художника Константина Ставрова «Грибы как искусство». 22 сентября художница Марья Дмитриева проведет встречу в Доме с ротондой и предложит слушателям принять активное участие в лекции-перформансе — посетителей ждут гадания по книгам, обсуждение предсказаний, а также салонная игра сюрреалистов «Изысканный труп».
В ближайшее время будет открыта регистрация на вторую часть лекций: Ильдар Якубов расскажет о смысле и функционировании кооперативов, Алина Кугуш — о концепции челосекомого, Наталья Тихонова — о распаде метастабильных состояний, а Маяна Насыбуллова проведет перформативную встречу, посвященную взаимодействию с глиной.
Кураторский форум — ежегодный международный проект, организованный ГМИИ имени Пушкина. Это событие с участием ведущих институциональных и независимых кураторов, галеристов, арт-менеджеров, которое способствует укреплению и развитию культурных связей российских художников и специалистов в области культуры с коллегами из других стран и регионов, а также повышению интереса среди широкой аудитории к современному искусству в Санкт-Петербурге. Проект был инициирован в 2019 году. Инициаторы Кураторского форума — Мария Катц (Кузьмина) и Наталья Хвоенкова.
Точное расписание и полный список лекций будут доступны в соцсетях и на сайте кураторского форума по мере формирования программы.
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