ГЦСИ проведет в Петербурге цикл лекций «Художники говорят не о себе». Спектр тем — от жизни мотыльков до логики функционирования кооперативов

Специальную программу 3-го кураторского форума «Художники говорят не о себе» подготовил Северо-Западный филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина совместно с Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга. В рамках программы художники примут гостей в своих мастерских и будут говорить не о себе, и часто не об искусстве. Широкий спектр тем — от жизни мотыльков до логики функционирования кооперативов — раскроет художников как исследователей и провокаторов.

Программа продолжает линию проекта Studio Studies 2020 года, посвященного исследованию мастерских художников. Запланировано восемь лекций-встреч с сентября по октябрь, которые проведут художники Александр Дашевский, Марья Дмитриева, Алина Кугуш, Ася Маракулина, Маяна Насыбуллова, Константин Ставров, Наталья Тихонова, Ильдар Якубов. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Первая лекция «Живопись и физкультура» пройдет 12 сентября, ее прочитает Александр Дашевский. 15 сентября Ася Маракулина расскажет о жизни палочника — насекомого из отряда привиденьевых, мастера мимикрии. 18 сентября пройдет лекция художника Константина Ставрова «Грибы как искусство». 22 сентября художница Марья Дмитриева проведет встречу в Доме с ротондой и предложит слушателям принять активное участие в лекции-перформансе — посетителей ждут гадания по книгам, обсуждение предсказаний, а также салонная игра сюрреалистов «Изысканный труп».