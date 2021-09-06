Теория разбитых окон: как петербургский уличный художник CHZHNIZM добился восстановления фасада в доходном доме купца Урусова

В середине августа молодой уличный художник CHZHNIZM (он предпочитает сохранять анонимность) провел социальный эксперимент и проверил, как мелкие правонарушения влияют на социальную среду. Он создал безопасный стрит-арт на одном из окон доходного дома купца Урусова, чтобы привлечь внимание собственника к плачевному состоянию «столярного фасада», а через неделю коммунальщики привели в порядок не только это окно-витрину, но и соседние. «Собака.ru» поговорила с CHZHNIZM о теории разбитых окон и о том, как стрит-арт может работать на благо города.
О художнике
Мне 33 года. Учился в негосударственном вузе на дизайнера среды. Занимаюсь графическим дизайном, брендингом, иллюстрацией и моушн-графикой в основном для мероприятий. Уже шесть лет отвечаю за весь визуал одного из самых классных фестивалей Петербурга. Параллельно создаю сценические видео для музыкантов разной степени популярности: например, для артистов из «Ионотеки». Стрит-артом начал заниматься давно, и только этим летом стал показывать его под псевдонимом CHZHNIZM. Одну из моих работ можно увидеть в баре «Мачты» — это «Зона комфорта».
Об идее проекта
Существует довольно известная теория разбитых окон, опубликованная еще в 1982 году в журнале The Atlantic. Ее суть заключается в том, что если на одной улице окно разбито, то очень скоро соседние — тоже будут в плохом состоянии, поскольку люди поймут, что здесь это допустимо. Согласно гипотезе мелкие правонарушения — не только индикатор криминогенной обстановки, но и активный фактор, влияющий на преступность в целом. Я пошел от обратного: если в одном месте будет хорошо и уютно, то и в других также. Это как убрать содой плесень: она исчезнет не только в определенной точке, вся поверхность очистится.
Об эксперименте
Я часто ходил мимо доходного дома купца Урусова на 9-й линии Васильевского острова, наблюдал за состоянием фасада. В один момент в уличной грязи, надписях на окнах разглядел картину городского шума, суеты. Решил попробовать социализировать стрит-арт и проверить теорию «маленьких дел» на практике. С помощью цветного сценического тейпа в середине августа изобразил домашнее старое окошко с котиком внутри — уютный уголок. Появился стрит-арт, который можно легко отклеить без следа. Буквально в конце августа заметил, что композицию убрали, сначала отмыли окна, а затем не только привели в порядок весь фасад, но и соседние витрины. Эксперимент удался! Чтобы считать опыт совсем удачным, необходимо повторить и посмотреть на результаты. Мне интересно рассматривать идею — сохранение местного архитектурного наследия — через уличное искусство. Следующая работа будет намного масштабнее (в длину —15-20 метров).
Как стрит-арт может работать на благо города?
Галерейное искусство работает в галерее, а уличное — совершает интервенции в разные области. Вывески, дорожные знаки, указатели — это же тоже стрит-арт до известной степени. Он может приносить пользу: например, поднимать проблему бездомности, обращать внимание на неухоженные места. Риторическая сила уличного искусства в том, что оно влияет на повседневную реальность, комментирует, пародирует или выламывается из нее.
Прекрасный пример использование практик стрит-арта: на 17-й линии Васильевского острова была выкраска разных оттенков и наклеены бумажки с подписью: «Выберете, пожалуйста, в какой цвет покрасить дом». Это классное социальное применение!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.