Теория разбитых окон: как петербургский уличный художник CHZHNIZM добился восстановления фасада в доходном доме купца Урусова

Как стрит-арт может работать на благо города?

Галерейное искусство работает в галерее, а уличное — совершает интервенции в разные области. Вывески, дорожные знаки, указатели — это же тоже стрит-арт до известной степени. Он может приносить пользу: например, поднимать проблему бездомности, обращать внимание на неухоженные места. Риторическая сила уличного искусства в том, что оно влияет на повседневную реальность, комментирует, пародирует или выламывается из нее.

Прекрасный пример использование практик стрит-арта: на 17-й линии Васильевского острова была выкраска разных оттенков и наклеены бумажки с подписью: «Выберете, пожалуйста, в какой цвет покрасить дом». Это классное социальное применение!