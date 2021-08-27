В Петербурге покажут серию объектов из стекла художника Сергея Колосова — участника «Манифесты» и резидента студии «Непокоренные 17»

В галерее 3120 Gallery открывается персональная выставка художника Сергея Колосова — участника «Манифесты-10» и резидента студии «Непокоренные 17». «Период полураспада» — серия объектов из стекла, символизирующих след от временных порталов.
Проект «Период полураспада» рассуждает о путешествиях во времени и представляет серию объектов из стекла, символизирующих след от временных порталов — запечатленный выброс энергии сквозь хаотичную ось координат из прошлого в будущее. Осколки стекла, словно фракталы, обладающие свойством самоподобия, самостоятельно рисуют свой образ: каждый последующий фрагмент, будто наделенный свободой выбора, имеет множество вариантов своего положения в фигуре.
«Согласно большинству гипотез, появление трансвременных «окон» возможно благодаря сильному энергетическому вбросу, оставляющему после себя радиоактивный шлейф: все существующее вокруг плавится и обращается в сотни стеклянных фрагментов причудливых форм. Возникшие осколки становятся физическим доказательством перехода из одного времени в другое. Имеет ли время рисунок и форму? Ответ на этот вопрос каждый может дать себе сам, используя подсказку в виде представленных объектов», — говорят о предстоящей выставке в 3120 Gallery.
Сергей Колосов — современный петербургский художник, работающий с живописью, скульптурой и видео-артом. Резидент студии «Непокоренные 17», участник многочисленных совместных и персональных выставок — в том числе параллельной программы «Манифеста-10» в 2014 году. Последние несколько лет художник изучает проблему влияния времени на тело и сознание, что находит отражение в серии объектов из стекла, над которой Сергей Колосов работает в настоящее время.
Персональная выставка Сергея Колосова «Период полураспада» откроется 2 сентября в галерее 3120 Gallery на улице Воскова, 31/20 и продлится до 19 сентября 2021 года.
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