В Петербурге покажут серию объектов из стекла художника Сергея Колосова — участника «Манифесты» и резидента студии «Непокоренные 17»

Проект «Период полураспада» рассуждает о путешествиях во времени и представляет серию объектов из стекла, символизирующих след от временных порталов — запечатленный выброс энергии сквозь хаотичную ось координат из прошлого в будущее. Осколки стекла, словно фракталы, обладающие свойством самоподобия, самостоятельно рисуют свой образ: каждый последующий фрагмент, будто наделенный свободой выбора, имеет множество вариантов своего положения в фигуре.

«Согласно большинству гипотез, появление трансвременных «окон» возможно благодаря сильному энергетическому вбросу, оставляющему после себя радиоактивный шлейф: все существующее вокруг плавится и обращается в сотни стеклянных фрагментов причудливых форм. Возникшие осколки становятся физическим доказательством перехода из одного времени в другое. Имеет ли время рисунок и форму? Ответ на этот вопрос каждый может дать себе сам, используя подсказку в виде представленных объектов», — говорят о предстоящей выставке в 3120 Gallery.