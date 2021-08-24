Графические работы одного из лучших мастеров Ленинградской пейзажной школы 1930-1940-х годов Николая Лапшина покажут в сентябре в петербургской KGallery. Большая часть акварелей будет экспонирована для широкого круга зрителей впервые.
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«На стрелке Васильевского острова»
Бумага, акварель. 33 х 46. Собрание KGallery, Санкт-Петербург
В рамках экспозиции будут представлены акварели Лапшина 1937-1940-х годов из собрания галереи. Среди них работы «Зимняя канавка», «Мост через Фонтанку», «Новая Голландия», показанные в 2019 году на нашумевшей выставке «Три петербургские коллекции» в Русском музее. Другая, большая часть акварелей ранее не выставлялась и впервые будет представлена широкому кругу зрителей.
Предстоящая выставка устроена как единая серия, созданная Лапшиным незадолго до своей смерти в 1941 году. Рисунки прежде хранились у художницы Милицы Чарнецкой, близкой знавшей Лапшина и его творчество. Собрание Чарнецкой позже оказалось у петербургского архитектора и собирателя графики Алексея Журавлева, у которого в 2015 году галерея и приобрела 33 работы художника.
«Всем, кто увидит экспозицию, будет особенно любопытно рассмотреть двусторонние рисунки Лапшина, для которых будут сделаны специальные боксы, позволяющие показать работы с двух сторон, ведь Николай Федорович использовал обе стороны листа для своих акварелей. Представленные на выставке произведения — характерный пример графики Лапшина, за которую художник и другие представители Ленинградской пейзажной школы получили имя «советские маркисты». В этих акварелях Лапшина есть все, что так любят и знатоки, и неравнодушные к его таланту зрители: легкость исполнения узнаваемых символов города, собранность композиции, искусно сбалансированные эскизность и законченность, нежный ленинградско-петербургский колорит», — говорят о предстоящей выставке в KGallery.
Выставка «Николай Лапшин. К 130-летию художника» пройдет в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 с 16 сентября по 31 октября 2021 года.
Николай Лапшин — русский и советский живописец, график, педагог, книжный иллюстратор, член Ленинградского Союза художников, театральный художник, автор статей по вопросам искусства. Один из представителей ленинградской пейзажной школы. Родился в 1891 году в Петербурге, где прожил всю свою жизнь и умер в 1941 году. В городских пейзажах Лапшина рациональное, строгий профессиональный расчет и внутренняя самодисциплина, сопутствует эмоциональному. Живописная система Лапшина строится на выверенной конструктивной построенности, строгим отборе компонентов мотива и лаконичности цвета.
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