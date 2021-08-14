Мышь с коктейлем на шезлонге, чайка и аккордеонист: Бэнкси подтвердил авторство 10 работ, которые появились на востоке Англии

Работы появились неделю назад в Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде. В частности, на пляже портового города Лоустофт Бэнкси изобразил сидящую в шезлонге крысу с бокалом мартини в лапках. Также в ролике можно увидеть другие его работы: чайку, которая питается отходами, крабов, детей в лодке, танцующую пару пожилого возраста и аккордеониста.