Выставка-блокбастер! В Музее Фаберже покажут работы Сальвадора Дали, посвященные Гала — его жене и музе

Музей Фаберже покажут работы Сальвадора Дали, посвященные его жене и музе. На выставке представят подборку живописных и графических произведений, изображающих Гала, большая часть из которых входила в личное собрание художника и экспонировалась лишь в его Театре-музее в Фигерасе.
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«Атомная Леда»
Как рассказали «Собака.ru» в музее, выставка «Атомная Леда и другие образы Гала в произведениях Сальвадора Дали» организована Музеем Фаберже в партнерстве с Фондом «Гала — Сальвадор Дали». Большая часть работ, которые будут представлены в рамках экспозиции, входила в личное собрание художника — Дали считал их настолько ценными и значимыми для своего творчества, что по его желанию они постоянно экспонировались в его Театре-музее в Фигерасе. Дали боготворил Гала, и на протяжении многих лет создавал собственную мифологию, в которой она была главным персонажем — своего рода Гением, указывающим ему путь.
Центральное произведение выставки, «Атомная Леда», было создано Дали в 1947-1949-х годах и считается одним из важнейших его творений. Здесь Гала изображена в виде спартанской царицы Леды, которую, согласно мифу, соблазнил Зевс, принявший облик лебедя. В «Атомной Леде» Дали в полной мере реализует принципы своего «атомного мистицизма», в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом.
«Для самого Дали «Атомная Леда» была этапным произведением, его первым подлинным шедевром, «идеальной картиной», построенной в соответствии с правилами золотого сечения и сакральной геометрии. В ней он достигает зрелости как художник и отныне считает себя вправе обучать других», — отмечают в Музее Фаберже.
Также одним из главных произведений, вошедших в экспозицию, является «Галарина» (1945) — поясной портрет Гала, отсылающий к творчеству Рафаэля. «Галарина» не покидала стен Театра-музея в Фигерасе с момента смерти Дали, и ее показ в России — настоящая сенсация.
Музей Фаберже
О Гала и выставке:
Гала, урожденная Елена Ивановна Дьяконова, всегда считалась музой Сальвадора Дали, загадочной и вдохновляющей женщиной. Эти клише – лишь свидетельство того, как мало на самом деле мы знаем о ней. Ее любили и ненавидели в основном за то огромное влияние, которое она оказывала на жизнь Дали. Гала обладала удивительной интуицией и умением распознавать и стимулировать творческий гений. Это в полной мере испытали на себе такие художники и писатели, как Поль Элюар, Макс Эрнст, Рене Шар, Рене Кревель и, конечно, Сальвадор Дали. Элюар говорил, что «ее взгляд пронзает стены», а Дали писал об ее «интуиции медиума» и называл ее «ангелом равновесия, предвестником моего классицизма».
Наша выставка — попытка взглянуть на Гала как на самостоятельную творческую личность, интеллектуалку и писательницу, оказавшую значимое влияние на своих знаменитых друзей и спутников.
Выставка «Атомная Леда и другие образы Гала в произведениях Сальвадора Дали» пройдет с 13 октября 2021 года по 16 января 2022-го.
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