Выставка-блокбастер! В Музее Фаберже покажут работы Сальвадора Дали, посвященные Гала — его жене и музе

Как рассказали «Собака.ru» в музее, выставка «Атомная Леда и другие образы Гала в произведениях Сальвадора Дали» организована Музеем Фаберже в партнерстве с Фондом «Гала — Сальвадор Дали». Большая часть работ, которые будут представлены в рамках экспозиции, входила в личное собрание художника — Дали считал их настолько ценными и значимыми для своего творчества, что по его желанию они постоянно экспонировались в его Театре-музее в Фигерасе. Дали боготворил Гала, и на протяжении многих лет создавал собственную мифологию, в которой она была главным персонажем — своего рода Гением, указывающим ему путь.

Центральное произведение выставки, «Атомная Леда», было создано Дали в 1947-1949-х годах и считается одним из важнейших его творений. Здесь Гала изображена в виде спартанской царицы Леды, которую, согласно мифу, соблазнил Зевс, принявший облик лебедя. В «Атомной Леде» Дали в полной мере реализует принципы своего «атомного мистицизма», в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом.

«Для самого Дали «Атомная Леда» была этапным произведением, его первым подлинным шедевром, «идеальной картиной», построенной в соответствии с правилами золотого сечения и сакральной геометрии. В ней он достигает зрелости как художник и отныне считает себя вправе обучать других», — отмечают в Музее Фаберже.