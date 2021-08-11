Tundra, Recycle Group и другие художники покажут искусство в контексте эко-тревожности на новой выставке в «Севкабель Порту»

Выставка «Hydra. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» даст возможность по-новому взглянуть на актуальные экологические проблемы, без попыток вселить панику. Это более глубокое и сильное переживание ситуации с помощью путешествия по пространственным инсталляциям, воздействующим на визуальные, звуковые и тактильные ощущения.

«Искусство иначе ставит сложные вопросы. Нуждается ли в нашей заботе планета в целом или та экосистема, в которой живет человек? Как меняется наше понимание природы с развитием технологий? Природа на планете существовала до нас и будет существовать после нас в новом виде, отрастив «новые головы». вместо уничтоженных человеком, но понравятся ли эти «головы» нам и сможем ли мы с ними жить?» — говорят кураторы выставки.

Свои работы в рамках выставки представят проект Light Society, художник Мемо Актен, медиахудожники Мартин Брицель Барага и Марко Баротти, Recycle Group, исследовательница Робертина Шебьянич и биотехнолог Гьино Шутич, Tundra, международный коллектив цифровых художников Universal Everything, художница Яна Виндерен, работающий в области светового минимализма и абстрактной скульптуры Виктор Поляков, а также группировки «Куда бегут собаки» и «Синий суп». Кураторы выставки: Ольга Вад и Лидия Гуменюк.