В Петербург привезли ковры Приамурья из коллекций музеев Дальнего Востока

В выставочном проекте «ковры Приамурья» приняли участие семь музеев Дальнего Востока: Хабаровский краевой музей имени Гродекова (Хабаровск), Дальневосточный художественный музей (Хабаровск), Музей изобразительных искусств (Комсомольск-на-Амуре), Городской краеведческий музей (Комсомольск-на-Амуре), Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева (Владивосток), Амурский краеведческий музей (Амурск), Краеведческий музей Ульчского района (Богородское).

По словам заведующей отделом этнографии Хабаровского краевого музея имени Гродекова Жанны Титаревой, в музеях Дальнего Востока хранятся более 400 ковров коренных приамурских народов — для выставки отобрали 60. «Постарались, во-первых, сделать так, чтобы были представлены все народы, а во-вторых, чтобы были представлены все виды композиции и способы декорирования. У нас представлены текстильные ковры, меховые, ковер — единственный — из рыбьей кожи, а также из птичьих шкурок», — поделилась она.

«Коренные народы Хабаровского края — нанайцы, ульчи, нивхи, удэгейцы, негидальцы, орочи, эвены, эвенки — создали на своей земле уникальную художественную культуру. Одной из наиболее ярких и разнообразных ее форм являются ковры. Для их изготовления используются различные материалы — текстиль, мех, птичьи шкурки, кожа рыб, ровдуга, прутья камыша. Наибольшее распространение текстильные ковры получили у нанайцев и ульчей, меховые — у эвенов и эвенков. Изделия из птичьих шкурок и ровдуги более характерны для негидальцев. Удэгейцы в прошлом изготавливали ковры даже из бересты», — отметили в Российском Этнографическом музее.

Расцвет коврового творчества в Приамурье относится к 1950-1980-м годам, периоду развития самодеятельного творчества и связанной с ним активной выставочной деятельности учреждений культуры. Большинство произведений, хранящихся в музейных собраниях, приобретено именно в это время. Однако и в последующие годы, и в наши дни мастера декоративно-прикладного искусства сохраняют традиции изготовления приамурских ковров.

Выставка «Ковры Приамурья (из коллекций музеев Дальнего Востока)» проходит в Российском Этнографическом музее с 6 августа по 2 сентября 2021 года.