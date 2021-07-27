Работы Шишкина-Хокусая, Абиха, Данини и других художников покажут в Петербурге на фестивале «Арт проспект»

Тема фестиваля в этому году — «Формы солидарности». Она продиктована опытом существования в пандемической реальности. Площадкой второй год подряд станет креативный кластер «Дом Культуры», где разместятся работы более 20 художников и художественных коллективов из России, Финляндии, Норвегии, Швейцарии и США. В этом году фестиваль пройдет в гибридном формате — зрители смогут увидеть работы авторов со всего мира, несмотря на существующие ограничения. Проекты иностранных художников, а также интервью и дискуссии с ними будут доступны на сайте фестиваля и в приложении для мобильных устройств Art Prospect.

«Сегодня, когда взаимодействие между людьми сильно ограничено, как никогда важно предоставить возможности для международного сотрудничества. Мы стремимся способствовать развитию диалога в художественной среде, в том числе между представителями разных стран, поэтому инициируем подобные коллаборации. Например, в этом году специально для нашего фестиваля американские и российские художники создали свои собственные «формы солидарности» — паблик-арт проекты, которые будут представлены в сентябре в Петербурге», — отмечает директор фестиваля Сюзан Кац.

Среди участников VIII Международного фестиваля паблик-арта Александр Шишкин-Хокусай, Александра Абакшина, Анастасия Вепрева, Анна Мартыненко, Анна Харсани и Анна Терешкина, Анастасия Макаренко, Ану Пеннанен, Владимир Абих, «Вокруг да Около», «Город Устинов», Данини, Джошуа Гуд, Deus Excavators (Керим Рагимов, Петр Швецов), Север-7, Дмитрий Кавка, Елиз Палак, Кларинда Мак Лоу и Наташа Тихонова, Луиза Колдуэлл и Саша Браулов, Михаэль Майер и Кристоф Франц, Марина Карпова, Марита Изобель Сольберг, Маша Шпрайзер, Миша Гудвин, «Никаких Оправданий», Ольга Кройтер, «Паразиты», Петр Белый, «Техно-Поэзия», Элина Куликова, Ян Посадский.

VIII Международный фестиваль паблик-арта «Арт проспект» пройдет с 23 по 26 сентября в пространстве «Дом Культуры» на проспекте Стачек, 72А. Подробности программы можно посмотреть здесь.