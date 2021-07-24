В Сети продают NFT анимированных картин, написанных Децлом

NFT анимированных картин музыканта решили выставить на продажу в честь дня рождения Кирилла Толмацкого, 22 июля. В общей сложности были представлены шесть его работ: «Obey Yourself», «Pictographic Puzzle», «Kill E Bay», «Watermelon Train», «Crime Scene» и «Rip RGB». Рэпер создал их в 2018 году, за год до своей смерти. На крипто-рынке они появились благодаря NFT-агентству Arka и креативному бутику FMT.Jetlag.