В Сети продают NFT анимированных картин, написанных Децлом

В Сети выставили на продажу NFT анимированных картин, созданных рэп-исполнителем Децлом. Об этом пишет «Афиша Daily».
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Фото: juzeppejostko
NFT анимированных картин музыканта решили выставить на продажу в честь дня рождения Кирилла Толмацкого, 22 июля. В общей сложности были представлены шесть его работ: «Obey Yourself», «Pictographic Puzzle», «Kill E Bay», «Watermelon Train», «Crime Scene» и «Rip RGB». Рэпер создал их в 2018 году, за год до своей смерти. На крипто-рынке они появились благодаря NFT-агентству Arka и креативному бутику FMT.Jetlag.
Напомним, Децл умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Кирилл Александрович Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, российский рэп-исполнитель, бывший участник рэп-объединения «Bad B. Альянс». Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Толмацкого, который продюсировал Децла в дальнейшем.
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