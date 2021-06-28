Галеристы и коллекционеры рассказали об арт-рынке после пандемии

Наталья Хвоенкова Арт-менеджер, куратор, и.о. заведующей филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина (ГЦСИ Петербург)

«Мировой арт-рынок меняется. Обороты аукционных домов, которые специализируются на современном арте иногда превышают показатели, тех, которые занимаются традиционным искусством. В этом отношении Петербург, к сожалению, сильно отстает. У нас всего несколько галерей, которые активно участвуют в международных ярмарках. Хотелось бы, конечно, чтобы все больше и больше игроков было вовлечено в этот процесс.

Петербург – огромный европейский мегаполис, в котором можно пока насчитать всего 50 площадок, которые развивают современное искусство. Есть все предпосылки для того, чтобы наш город вошел в этот международный контекст. Да, сейчас мест не так много, а цифры кажутся смешными. Но мы видим, что идет уверенный рост.

Мы часто забываем, что произведения искусства не существуют сами по себе. Необходимо развивать инфраструктуру. Пока она имеет, можно сказать, зачаточное состояние. Но ее создание уже буквально висит в

воздухе. Кроме того, Петербургу необходимо большое международное событие, которое привлекало бы профессионалов со всего мира. Ну и не будем забывать о том, что современное искусство в принципе не включено в культурную повестку городского правительства.

Мы сейчас готовим предложения для городских властей и открыты к новым идеям! Со своей же стороны ГЦСИ Петербург уже несколько лет организует art-weekend, в рамках которого поставить петербургские институции современного искусства на арт-карту и сделать их видимыми. В этом году он запланирован на октябрь».