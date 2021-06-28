Галеристы и коллекционеры рассказали об арт-рынке после пандемии

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Майя Петрова, Полина Бондарева, Кристина Сасонко и Елена Воронова.
В пандемию арт-рынок стал покупательским, это признают и художники, и галеристы, и сторонние специалисты. Количество онлайн-сделок выросло до небес: в 2020 году онлайн-продажи во всем мире побили все рекорды и достигли $12,4 млрд. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Иными словами, каждое четвертое произведение искусства продавалась именно онлайн. Чем жил российский арт-рынок и какие перспективы ждут наших художников и арт-дилеров — рассказали участники конференции, которую провела «Собака.ru».
Модератором обсуждения стала Кристина Сасонко, директор Фонда содействия образованию, науки и искусства «Новое искусствознание», соучредитель галереи Arts Square Gallery, а визуалом для конференции стала картина Павла Покидешева.
О переходе в онлайн
Наталья Хвоенкова
Арт-менеджер, куратор, и.о. заведующей филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина (ГЦСИ Петербург)
«Мировой арт-рынок меняется. Обороты аукционных домов, которые специализируются на современном арте иногда превышают показатели, тех, которые занимаются традиционным искусством. В этом отношении Петербург, к сожалению, сильно отстает. У нас всего несколько галерей, которые активно участвуют в международных ярмарках. Хотелось бы, конечно, чтобы все больше и больше игроков было вовлечено в этот процесс.
Петербург – огромный европейский мегаполис, в котором можно пока насчитать всего 50 площадок, которые развивают современное искусство. Есть все предпосылки для того, чтобы наш город вошел в этот международный контекст. Да, сейчас мест не так много, а цифры кажутся смешными. Но мы видим, что идет уверенный рост.
Мы часто забываем, что произведения искусства не существуют сами по себе. Необходимо развивать инфраструктуру. Пока она имеет, можно сказать, зачаточное состояние. Но ее создание уже буквально висит в
воздухе. Кроме того, Петербургу необходимо большое международное событие, которое привлекало бы профессионалов со всего мира. Ну и не будем забывать о том, что современное искусство в принципе не включено в культурную повестку городского правительства.
Мы сейчас готовим предложения для городских властей и открыты к новым идеям! Со своей же стороны ГЦСИ Петербург уже несколько лет организует art-weekend, в рамках которого поставить петербургские институции современного искусства на арт-карту и сделать их видимыми. В этом году он запланирован на октябрь».
Кристина Березовская
Директор галереи KGallery
«Я в какой-то момент решила, что хватит жаловаться, а нужно идти и пытаться решать проблему. Шагом с моей стороны стало вступление в городскую комиссию по рассмотрению распределения субсидий в комитете по культуре. Буду бороться за современное искусство. Через полгода смогу рассказать о результатах.
Что касается продаж, то абсолютным трендом последнего года является демократизация рынка. В первую очередь это вызвано, конечно, развитием онлайн-сферы.
Нам в своей галерее постоянно удается балансировать на трех китах: продажи, образовательная деятельность и выставки. И всегда что-то проседает, а что-то растет. Мы за время пандемии усилили онлайн-направление и сделали несколько аукционов, которые очень успешно прошли».
Елена Воронова
Художник
«В пандемию было очень сложно работать с галереями и показывать свои работы. Ощущалось, что многие зрители боялись прийти на открытие из-за риска заражения. Ответом стало развитие прямых продаж и онлайн-реализация. Это дало новый импульс новым интерактивным онлайн-платформам, на которых каждый художник может выставить свои работы и найти покупателя.
Однако стоит признать, что без патронажа со стороны галереи все же не обойтись. Это очевидный способ повышения рейтинга художника, а соответственно и цены на свои работы».
Об инвестициях в искусство
Наталья Горленко
Руководитель направления арт-консалтинга TEO by Cosmoscow, историк искусства, кандидат искусствоведения, Master of Arts (UCL, London):
«Покупку искусства не следует понимать как инвестицию в традиционном смысле слова, то есть то, во что нужно вложить деньги, чтобы через некоторое время заработать или обогатиться.
Это, скорее, инвестиция в более широком смысле слова. Она сочетает в себе финансовую и эмоциональную составляющие. Причем, в большинстве случаев те, кто не готов инвестировать свои чувства и эмоции, не решаются на инвестирование в искусство вообще.
В отношении к искусству инвестирование и коллекционирование – очень близкие понятия. Кто-то пытается начать как рациональный инвестор, выбирая «голубые фишки» арт-рынка, однако, зачастую, со временем, становится страстным коллекционером, ориентирующимся только на свой вкус и предпочтения.
Другие начинают коллекционировать из любви к искусству и потом обнаруживают, что коллекция сильно выросла в цене, следовательно превратилась в удачную инвестицию. Среди примеров такого типа коллекционеров-инвесторов – Сергей Щукин, собравший лучшую в мире коллекцию картин импрессионистов и постимпрессионистов (сейчас оценивается в 5 млрд долларов), Георгий Костаки – коллекционер русского авангарда и икон (более 100 млн долларов), швейцарец Ули Сигг, который первым обратил внимание на китайское искусство и собрал коллекцию около двух с половиной тысяч произведений (более 200 млн долларов), американская пара Эрб и Дороти Фогель, которым несмотря на скромные средства удалось собрать миллионную коллекцию работ американских художников.
Инвестиция в искусство – это риск, нет никаких гарантий того, что вложения когда-либо окупятся. Также она требует большой работы самого инвестора. Но, рискнув погрузиться в мир искусства, инвестор приобретет почетный статус коллекционера, гарантировано получит массу удовольствия и овладеет дополнительным языком, на котором он сможет говорить с большим международным сообществом».
Денис Химиляйне
Коллекционер, старший партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс»:
«Только продажа может показать: правильно ты инвестировал в искусство или нет. Коллекционер обычно не инвестирует в искусство. Он вкладывает в себя, в свое хобби, но никак не покупает работы с целью перепродажи. Очевидно, что я и мои коллеги, выбирая новый объект, понимаем, что должно сколько стоить и стараемся не переплачивать. Но если видим уникальную и стоящую работу, то можем и заплатить больше. В истории остаются немногие, поэтому я бы предостерег покупать предметы искусства для инвестиции, а все же приобретать их ради удовольствия».
Мария Грудина
Коллекционер; идеолог и основатель курорта «Первая Линия»:
«Мой опыт коллекционирования можно назвать интуитивным. Он изначально исходит не от посыла «нужно внедрить арт-объекты в пространство моего бизнес-проекта. Наоборот, через искусство я нашла для своего бизнеса новые ценности. Это стало очень интересным практическим опытом, который может стать полезен и предпринимателям, и художникам. Поверьте, мы нужны друг другу. Потому что российский бизнес сейчас выходит на четвертый уровень – ценностей и смыслов. Не все можно объяснить словами, тогда через мы предметы искусства мы стали рассказывать людям о том, что важно как для нас, так и для них.
Я не осозновала, что мы занимаемся корпоративным коллекционированием до недавнего времени. У нас есть два направления. Первое – когда мы интегрируем уже существующие предметы в свою среду. Второе – совместное создание, когда курорт становится соавтором и инициатором арт-проекта.
Первый наш объект – скульпутура генома человека, символизирующая медицину будущего, которую мы развиваем. Он установлен на въезде и через этот образ мы транслируем гостям свои ценности и принципы. Следующим шагом стала интеграция в интерьеры серии работ Ольги Тобрелутс. Работы были созданы специально для курорта «Первая Линия». Это следующий уровень, когда мы поняли, что через искусство мы меняем сознание наших сотрудников и гостей. Затем мы поддержали конкурс молодых художников одной из петербургских галерей. Тогда удивительным образом совпало, что одна из художниц, Валерия Абендрот, в своей работе показывала, что ждет человека будущего. Интерактивная инсталляция в дальнейшем была интегрирована в среду курорта.
Один из наших последних объектов – «Обновление», который создала художница Дуня Закха. Благодаря ему мы смогли сделать нашу входную группу, очевидно говорящей об одной из наших методик – клеточном обновлении.
Я не могу привести конкретные показатели корреляции выручки компании и внедрения арт-объектов, но я уверена, что она существует».
О важности страхования и юридических тонкостях
Галина Владельщикова
Заместитель по корпоративному бизнесу, филиал ОСАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге:
«Одним из важных факторов развития арт-рынка в России является страхование, обеспечивающее защиту имущественных интересов собственников произведений искусства как в местах хранения и экспонирования предметов, так и при осуществлении выставочной деятельности.
Страхование выставок является общемировой практикой и у нас осуществляется по международным стандартам. По договору страхования действует покрытие «от гвоздя до гвоздя», покрывающее все возможные риски с момента упаковки объекта до его возвращения в место его постоянного хранения. В случае, когда выставка формируется из собраний частных коллекционеров, договор заключается организатором выставки, а собственники произведений искусства назначаются выгодоприобретателями. Стоимость страхования выставок зависит от общей стоимости объектов, маршрута транспортировки, сроков выставки и составляет от 0,2 до 0,5% от страховой суммы.
Страхование коллекций музеев, галерей и корпоративных собраний ведется на стандартных условиях имущественного страхования. Для заключения договора необходимо подтверждение стоимости произведений, также могут предъявляться требования к условиям хранения (охранная и пожарная сигнализация). Стоимость страхования составляет от 0,1 до 0,5% от страховой суммы и зависит от параметров рискозащищенности объекта, в котором осуществляется хранение произведений.
Страхование частных коллекций произведений искусства производится в комплексе со страхованием объекта недвижимости (конструктивные элементы и отделка) и движимого имущества. Тут речь идет о поименованных рисков, например, пожар, взрыв, повреждение водой. На страхование может быть принято неограниченное количество объектов, при этом в зависимости от стоимости одного предмета для заключения договора страхования необходим разный набор подтверждающих документов».
Майя Петрова
Управляющий партнер, Letefico:
«Если не пытаться согласовывать юридический процесс со всеми участниками, то все часто заканчивается конфликами. Поэтому среди важных вопросов для участников арт-рынка остается юридическая поддержка. Мы регулярно сталкиваемся с различными аспектами ввоза и вывоза культурных ценностей; оформлением сделок между художниками, галереями и покупателями произведений искусства; защитой и распоряжением интеллектуальной собственностью.
В 2021 году вступили в силу изменения в правовом регулировании ввоза, вывоза и проведения экспертизы культурных ценностей. Во-первых, изменились критерии отнесения произведений искусства к культурным ценностям. Например, теперь к культурным ценностям, имеющим особое значение, не подлежащим вывозу без обязательства их обратного ввоза, относятся работы, созданные до 1946 года. Это изменение существенно сужает объем оборота за пределами страны. Кроме того, изменения коснулись процедуры оформления заключений экспертов об отнесении предметов к культурным ценностям.
Не менее актуальной и востребованной остается тема оформления отношений между художниками, галереями и покупателями при продаже произведений искусства. Зачастую галереи не оформляют в письменном виде
свои отношения с авторами или с владельцами произведений, которые они берут на реализацию, либо оформляют отношения в упрощенной форме, не проверяя до конца все нюансы владения предметом и имущественными правами на него. Впоследствии это может привести к конфликтам, в том числе при распределении вознаграждения, получаемого от продажи произведения конкретному покупателю, либо при прояснении вопроса о том, в каком объеме галерее и покупателю были переданы имущественные права на произведение как объект авторских прав».
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