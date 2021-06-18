Миссия голландской галереи Moon Gallery, партнера выставки в Петербурге, расширить культурный посыл жителей Земли до Луны и в далекий космос. Для этого собирают произведения искусства, которые несут в себе важные для человечества ценности — для настоящего Земли и будущего межпланетного сообщества.

Уже в феврале 2022 года Moon Gallery совершит свой первый космический полет на борту NG-17 и стыкуется с Международной космической станцией. Посмотреть работы, которые полетят в космос, можно до 19 июня в галерее AIR Университета ИТМО.

Выставка ISS Payload Gallery — коллекция первых артефактов, готовых поразить свою космическую публику. В рамках экспозиции также будет представлена работа art&science художника Эдуардо Каца.

Вход на выставку свободный. Подробнее можно узнать здесь.