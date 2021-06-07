Скончался Резо Габриадзе — сценарист «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!» и автор памятника Чижику-Пыжику в Петербурге

Резо Габриадзе был автором сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй!», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка» и «Паспорт». В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. Будучи режиссером, драматургом, художником и скульптором, он писал пьесы, создавал кукол и оживлял их на сцене своего театра.

Габриадзе — художник, скульптор и мастер книжной графики. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене «От Эйзенштейна до Тарковского». Его работы по живописи, графике и скульптуре находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.

В Петербурге установлены два памятника авторства Габриадзе. Это Чижик-Пыжик на Фонтанке и памятник «Нос майора Ковалева» на фасаде дома по проспекту Римского-Корсакова, 11. Еще одна работа Габриадзе установлена в Одессе. Это скульптурная композиция «Памятник герою одесских анекдотов Рабиновичу» в Саду скульптур Одесского литературного музея. Название скульптуре дано Михаилом Жванецким.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Резо Левановича Габриадзе.