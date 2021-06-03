В пространстве «Стыд» покажут NFT-проект «Криптокатакомба» художника Никиты Панина

NFT-проект «Криптокатакомба» художника Никиты Панина — попытка представить суть криптоарта через сравнение с искусством закрытого сообщества ранних христиан. Художники переосмысляли римское и греческое искусство, а затем покрывали стены катакомб фресками с символическими изображениями — агнец, лев, рыба, корзина с хлебом.

Истинную суть этих символов понимали лишь члены комьюнити — тоже самое можно увидеть на NFt-площадках. Художники воспроизводят образы важные для людей «в крипте» — тех, кто понимает процессы внутри рынка криптовалют и децентрализованных финансов. Для стороннего наблюдателя это всего лишь примитивные «гифки» и «картинки» в интернете.

Никита Панин обучил генеративные искусственные нейронные сети на образах из катакомб ранних христиан, а также религиозной живописи прошлого. Затем он «скормил» обученной сети произведениях криптохудожников на популярных площадках для торговли NFT: Rarible, Foundation, Open Sea, Superare.

В итоге художник перенес получившийся плоский нейросетевой генератив в трехмерное цифровое пространство — получился «слепок» сюжетов, символов и визуальных приемов, популярных в криптоарте: черепа, быки, криптопанки, единороги, символы блокчейна Ethereum, космические пейзажи, переосмысленные библейские образы.

Архитектурное решение проекта отсылает к объемам римских крипт и воспроизводит своды, ниши, температуру и звуки, которые могли слышать собирающиеся там первые христиане. Все работы проекта представлены в двух пространствах: на экспозиции в традиционном формате материальных произведений искусства и в формате NFT на криптоплощадках Hic et nunc и Foundation.

«Блокчейн — святой дух, криптоискусство — реинкарнация искусства ранних христиан, которое было понятно только «своим», но воздействовало на всех. Цифровые художники, продающие свои работы как NFT неожиданно обращаются к библейским сюжетам и христианские образам без пост-иронической призмы.Не случайно происходящее называют Крипторенессансом», — говорит куратор выставки Александра Генералова.

NFT-проект «Криптокатакомба» художника Никиты Панина можно увидеть с 4 июня по 15 июля в пространстве «Стыд» на набережной реки Пряжки, 5. «Стыд» — это пространство индивидуально опыта, где зритель остается с искусством один на один в течении 15 минут. Стоимость сеанса — 300 рублей. Билеты можно найти по ссылке.