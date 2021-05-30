Национальная библиотека Израиля разместила рукописи, письма и рисунки Франца Кафки

Франц Кафка перед своей смертью от туберкулеза в 1924 году просил сжечь все его рукописи. Несмотря на это, его друг сохранил все и опубликовал сочинения — благодаря этому Кафка стал одним из величайших писателей XX века.

Макс Брод умер в 1968 году, завещав передать коллекцию рукописей в национальную библиотеку. Он поручил это дело секретарю Эстер Хоффе, которая не сделала этого, а также продала рукопись романа «Процесс» за два миллиона долларов. Остальные документы она держала у себя дома и в хранилищах в Израиле и Швейцарии.

В 2007 году Национальная библиотека Израиля попросила дочерей Хоффе выполнить просьбу покойного Макса Брода. После их отказала начались судебные разбирательства, по итогу которого в 2010 году Верховный суд Израиля встал на сторону библиотеки и вернул ей архив. Теперь отреставрированные рукописи оцифровали и опубликовали в открытом доступе.