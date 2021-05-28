Эрмитаж открыл «дублера второго этажа»: более 200 картин от Рубенса до художников-караваджистов

В 19 залах третьего этажа Зимнего дворца представлено более двухсот произведений европейских художников. Здесь можно увидеть живописные произведения Питера Пауля Рубенса (1577-1640) и его мастерской; шедевр Хендрика Голциуса (1558-1617) — огромный рисунок на холсте «Вакх, Венера и Церера»; картины художников-караваджистов; полотна кисти Луки Джордано (1634-1705), Антона Рафаэля Менгса (1728-1779), Гюбера Робера (1733-1808), Бернардо Белотто (1720-1780) и другие.

Некоторые залы посвящены конкретным странам, в других представлены картины, объединенные по жанрам — портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, создававшиеся примерно в одно время в разных европейских странах.