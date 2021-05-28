Эрмитаж открыл «дублера второго этажа»: более 200 картин от Рубенса до художников-караваджистов

В Зимнем дворце открылась Запасная галерея европейской живописи XVII-XVIII веков. Здесь представлены работы из фондов Государственного Эрмитажа — всего более двухсот произведений.
В 19 залах третьего этажа Зимнего дворца представлено более двухсот произведений европейских художников. Здесь можно увидеть живописные произведения Питера Пауля Рубенса (1577-1640) и его мастерской; шедевр Хендрика Голциуса (1558-1617) — огромный рисунок на холсте «Вакх, Венера и Церера»; картины художников-караваджистов; полотна кисти Луки Джордано (1634-1705), Антона Рафаэля Менгса (1728-1779), Гюбера Робера (1733-1808), Бернардо Белотто (1720-1780) и другие.
Некоторые залы посвящены конкретным странам, в других представлены картины, объединенные по жанрам — портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, создававшиеся примерно в одно время в разных европейских странах.
Михаил Пиотровский
Об открытии Запасной галереи:
Сегодня событие историческое — мы открываем Запасную галерею Зимнего дворца. Это часть проекта Большой Эрмитаж. Мы представляем новую форму доступа к запасникам музея — новую галерею на третьем этаже Зимнего дворца. Это подарок Санкт-Петербургу в день его рождения, и мы рады, что можем его преподнести. Созданная экспозиция — плод больших усилий. Я приветствую и благодарю Сергея Андросова, заведующего Отделом западноевропейского изобразительного искусства; Михаила Дединкина, заместителя заведующего, и рабочую группу Отдела западноевропейского изобразительного искусства: Николая Зыкова, Святослава Савватеева, Андрея Мардеева.
Все, кто будут приходить в галерею, поймут, что здесь особый способ разговора об искусстве и показа музея. Нет другого такого музея в мире подобного Эрмитажу по драматической истории его коллекций и их увлекательности, когда рядом висят портреты Екатерины Великой и Роберта Уолпола, — это уже сразу целая история… На экспозиции — диалоги севера и юга, диалоги по жанрам… Здесь истории заказов и музейные истории.
Экспозицию можно увидеть в Зимнем дворце, залы №№ 314, 332, 331, 330, 323, 322, 321,320, 319, 318, 317, 316, № 353-350.
Все фотографии — пресс-служба Государственного Эрмитажа.
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