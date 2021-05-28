Музей стрит-арта открывает первую с 2019 года публичную экспозицию — с работами Забуги, Турбена, Курил Что и других

Новая выставка существенно отличается от всех предыдущих экспозиций Музея стрит-арта: к привычным масштабным муралам и росписям добавится большое количество site specific-работ и инсталляций. Например, команда Bomse превратит заводскую трубу в сигарету в качестве манифеста экологии, а петербургская художница Полина Осипова для выставки создаст лесные грибы нового поколения в своем авторском стиле.

Концепция леса появилась неслучайно, с его образом мы сталкиваемся еще в раннем детстве, а лесная чаща — один из главных героев русской народной сказки. Лес встречается нам и в мультипликации Норштейна «Ежик в тумане», который повторяет «Божественную комедию» Данте Алигьери. Таким образом, формат выставки плавно переходит в лесное пространство посреди городской и индустриальной среды, где обитают волшебные жители.

На выставке будут представлены работы художников, среди которых Никита Nomerz, Павел Отдельнов, Илья Мозги, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Иван Серый, Дмитрий Каштальян, Полина Осипова, BOMSE, Миша Vert, Иван Волков, Паша Бумажный, Виктор Забуга, Турбен, ТО «Затрещина» (Вадим Соболев, Павел Ермолаев), Дарья Правда, Дима Ретро, КМФ, Тигран Костан, Курил Что, 100% и PSOF.

В рамках выставки Музей стрит-арта анонсирует еще один масштабный проект, запуск Media House — резиденции для создателей контента на территории завода. Здесь уже живет 30 художников, которые занимаются подготовкой выставочного проекта. У журналистов и блогеров есть возможность присоединиться к ним, чтобы увидеть своими глазами то, как создается искусство, а также поделиться этим в режиме live со своей аудиторией.

Выставка «Ау» пройдет в Музее стрит-арта с 5 июня по 3 октября 2021 года.

Все фотографии предоставлены пресс-службой музея.