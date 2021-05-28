Музей стрит-арта открывает первую с 2019 года публичную экспозицию — с работами Забуги, Турбена, Курил Что и других

В июне Музей стрит-арта открывает обновленную публичную экспозицию — первую с 2019 года. Старые росписи и муралы будут закрашены, чтобы уступить место новым, а пространство котельной займут скульптуры и инсталляции.
Темой сезонной экспозиции станет потеря ориентиров и поиск себя, а в создании экспозиции примут участие художники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Петербурга и Минска. Музей стрит-арта представит масштабный проект молодых российских художников — сайт-специфичную выставку «Ау», куратором которой стала Майя Ковальски. Перед ней стояла задача — показать особенность нижегородской сцены уличного искусства в контексте работ художников со всей России.
«С момента основания Музея стрит-арта мы постоянно работали с международными командами: немецкими, британскими, французскими, но еще в 2019 году мы взяли курс на отечественный стрит-арт — прошлая выставка была «петербургской». В этом году мы решили пойти дальше и начать знакомить посетителей со стрит-артом России. В Нижнем Новгороде, как известно, ситуация с уличным искусством сугубо индивидуальная — своя мощная, самобытная сцена, с уникальным характером», — говорит директор музея Татьяна Пинчук.
Новая выставка существенно отличается от всех предыдущих экспозиций Музея стрит-арта: к привычным масштабным муралам и росписям добавится большое количество site specific-работ и инсталляций. Например, команда Bomse превратит заводскую трубу в сигарету в качестве манифеста экологии, а петербургская художница Полина Осипова для выставки создаст лесные грибы нового поколения в своем авторском стиле.
Концепция леса появилась неслучайно, с его образом мы сталкиваемся еще в раннем детстве, а лесная чаща — один из главных героев русской народной сказки. Лес встречается нам и в мультипликации Норштейна «Ежик в тумане», который повторяет «Божественную комедию» Данте Алигьери. Таким образом, формат выставки плавно переходит в лесное пространство посреди городской и индустриальной среды, где обитают волшебные жители.
На выставке будут представлены работы художников, среди которых Никита Nomerz, Павел Отдельнов, Илья Мозги, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Иван Серый, Дмитрий Каштальян, Полина Осипова, BOMSE, Миша Vert, Иван Волков, Паша Бумажный, Виктор Забуга, Турбен, ТО «Затрещина» (Вадим Соболев, Павел Ермолаев), Дарья Правда, Дима Ретро, КМФ, Тигран Костан, Курил Что, 100% и PSOF.
В рамках выставки Музей стрит-арта анонсирует еще один масштабный проект, запуск Media House — резиденции для создателей контента на территории завода. Здесь уже живет 30 художников, которые занимаются подготовкой выставочного проекта. У журналистов и блогеров есть возможность присоединиться к ним, чтобы увидеть своими глазами то, как создается искусство, а также поделиться этим в режиме live со своей аудиторией.
Выставка «Ау» пройдет в Музее стрит-арта с 5 июня по 3 октября 2021 года.
Все фотографии предоставлены пресс-службой музея.
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