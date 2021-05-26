Уличные художники пробрались на Байконур и сделали стрит-арт на недостроенном космическом корабле

Теперь недостроенный космический челнок «Буран» украшают сразу три надписи — «Добро», «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на одного из уличных художников, чтобы попасть на Байконур, они два дня шли по степи.

«Это космический корабль «Буран»» завершенный на 95 процентов. Еще бы чуть-чуть, и он бы полетел в космос. Фото сделано рядом с космодромом Байконур, в километре от Гагаринского старта. Места, откуда человек впервые отправился в космос», — поделился один из художников.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил взять под охрану монтажно-заправочный корпус, где хранится «Буран». Корабль разработали в СССР, он совершил свой единственный полет в 1988 году. После этого челнок был уничтожен при обвале крыши в 2002 году. Это уже второй недостроенный «Буран».