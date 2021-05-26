Покрас Лампас и «Лиза Алерт» создали мурал с именами пропавших детей

Новый мурал на брандмауэре дома №35с1 по Большой Якиманке в Москве создан вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и посвящен Международному дню пропавших детей. За 10 лет существования отряда поступило более 22 тысяч заявок на поиск детей. Имена из последних четырехсот обращений написаны на фасаде.

Художник специально отошел от каллиграфутуризма и выполнил работу в рукописной, «скриптовой» технике — чтобы готовить со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике. Цель проекта — распространение полезной информации об отряде и его деятельности, ведь «чем больше людей знает о порядке действий при пропаже детей и превентивных мерах безопасности, тем больше шансов спасти чью-то жизнь», говорит художник.

«Я специально выбрал под этот проект рукописную, «скриптовую» технику письма — не отсылающую к каллиграфутуризму и письменности будущего, но говорящую со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике. Эти имена будто написаны мелом на большой доске, и могут быть легко стерты из списка пропавших. Но, к сожалению, не все. По статистике за 2021 год отряд уже принял 3 232 заявки на поиск детей на территории России. 2 812 детей найдены живыми», — отметил Покрас Лампас.

Напомним, ранее крупнейшие операторы сотовой связи в России подключились к проекту по поиску пропавших людей. Помощь осуществляется путем рассылки сообщений с приметами тем абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели в последний раз. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начал искать пропавших в Петербурге людей с помощью нейросети. Для этого в настоящий момент разработана система, которая анализирует людей на снимках — по мнению координаторов отряда, технология существенно сократит скорость поиска. Также отряд «Лиза Алерт» начал расклеивать объявления о поиске пропавших людей в метро Петербурга.

В ноябре 2019 года «Лиза Алерт» запустил мобильное приложение «Поисковый центр» для поиска потерявшихся пропавших пожилых людей. Оно работает в двух режимах — для родственников, которые должны заполнить анкету членов семьи, чьи перемещения необходимо контролировать, а также непосредственно трекер, отслеживающий маршрут и местоположение.