Персональная выставка Александра Шишкина-Хокусая откроется в петербургской Marina Gisich Gallery

Настроение своей новой экспозиции Александр Шишкин-Хокусай определяет как «жизнь после смерти». Возвращаясь к проекту для Павильона России на Венецианской биеннале после долгого перерыва, художник стремится заново увидеть и пережить сложную кинетику инсталляции, посвященной Эрмитажу.

Венецианская работа в Riva degli Schiavi («Набережная рабов») будет дополнена и переосмыслена серией новых вещей, основанных на изучении иконографии глянцевых изданий и модельных лиц вне Европы. Синий, цвет, пришедший в европейскую часть света из Индии, Ирана и Афганистана, здесь играет ключевую роль.

В новой серии Шишкин-Хокусай экспериментирует с атрибутикой рабства — веревками, цепями — и вводит представление об искусстве как «живой машине», способной страдать и меняться от взглядов и прикосновений зрителей.