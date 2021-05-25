Персональная выставка Александра Шишкина-Хокусая откроется в петербургской Marina Gisich Gallery

В галерее Marina Gisich Gallery открывается персональная выставка Александра Шишкина-Хокусая — художника, сценографа, лауреата театральной премии «Золотая маска» и участника павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году. Венецианская работа будет дополнена и переосмыслена серией новых вещей, основанных на изучении иконографии глянцевых изданий и модельных лиц вне Европы.
Настроение своей новой экспозиции Александр Шишкин-Хокусай определяет как «жизнь после смерти». Возвращаясь к проекту для Павильона России на Венецианской биеннале после долгого перерыва, художник стремится заново увидеть и пережить сложную кинетику инсталляции, посвященной Эрмитажу.
Венецианская работа в Riva degli Schiavi («Набережная рабов») будет дополнена и переосмыслена серией новых вещей, основанных на изучении иконографии глянцевых изданий и модельных лиц вне Европы. Синий, цвет, пришедший в европейскую часть света из Индии, Ирана и Афганистана, здесь играет ключевую роль.
В новой серии Шишкин-Хокусай экспериментирует с атрибутикой рабства — веревками, цепями — и вводит представление об искусстве как «живой машине», способной страдать и меняться от взглядов и прикосновений зрителей.
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Это фото Александр Шишкин-Хокусай сделал во время загородной самоизоляции специально для коллекционного номера «ТОП 50»
Александр Шишкин-Хокусай — петербургский художник и сценограф, неоднократный лауреат театральной премии «Золотая маска», один из экспонентов павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году. Работает как художник-постановщик в театре, а также занимается живописью инсталляцией и перформансом. Постоянный соавтор режиссеров Андрея Могучего и Юрия Бутусова.
Шишкин-Хокусай разделяет свою работу в театре и в современном искусстве, выступая в поле последнего под псевдонимом «Хокусай». «Шишкин работал с природой. Но к ней я добавил антагониста Шишкина-Хокусая. Хокусай с персонажами, с фигуративной пластикой, актерской в каком-то смысле. Таким образом я для себя зашифровываю два вектора: Шишкин как средовой момент, а Хокусай как психодрама, работа с гомо сапиенсом», — объясняет художник.
Персональная выставка Александра Шишкина-Хокусая откроется в Marina Gisich Gallery 2 июня и продлится до 25 июля 2021 года.
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