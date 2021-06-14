В Эрмитаже показывают шедевры из Национальной галереи Умбрии

Новая выставка в Николаевском зале Зимнего дворца посвящена искусству Средних веков. Для неё были отобраны экспонаты из Национальной галереи Умбрии, до этого не покидавшие пределы Италии. Среди них — редкие памятники, дошедшие до нашего времени, работы неизвестных мастеров, признанных скульпторов и живописцев.
На выставке представлены более пяти «Мадонн». Одна из них — работа неизвестного мастера из Перуджи, датированная 1320-1330 годами, другие выполнены художниками Дуччо ди Буонинсенья, основателем школы живописи Сиены, Вигорозо Раниери, Мео ди Гуидо да Сиена и Джентиле да Фабриано. Кстати, работа последнего, наряду с Мадонной Дуччо, считается одним из шедевров Национальной галереи. На ней Мадонна представлена сидящей на троне, чьи стрельчатые арки напоминают декор венецианского Дворца Дожей.
В числе других экспонатов — мраморная скульптура Арнольфо ди Камбио и фреска, происходящая из прихода нынешней Санты-Марии-Новеллы. Самые древние произведения, которые представлены на выставке, относятся к 1270-м годам. Они созданы Мастером святого Франциска, который получил свое имя, благодаря тому что работал для ордена францисканцев. Авторству Мастера приписывают двусторонний процессионный крест с изображением распятого Христа и фрагменты алтарной преграды-доссале.
Сотрудничество Эрмитажа и Национальной галереи Умбрии началось в 2018 году. Тогда из Италии в Петербург доставили верхушку алтаря святого Антония с образом «Благовещения» — ее показали на выставке работ Пьеро делла Франческа в Зимнем дворце. Планы музеев на этом не заканчиваются: осенью 2022 в Национальной галерее Умбрии откроется ответная выставка, на которой представят произведения эпохи Средневековья и Возрождения из коллекции Эрмитажа.
Увидеть экспонаты итальянского искусства можно в Николаевском зале Зимнего дворца. Выставка продлится до 22 августа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.