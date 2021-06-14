В Эрмитаже показывают шедевры из Национальной галереи Умбрии

Сотрудничество Эрмитажа и Национальной галереи Умбрии началось в 2018 году. Тогда из Италии в Петербург доставили верхушку алтаря святого Антония с образом «Благовещения» — ее показали на выставке работ Пьеро делла Франческа в Зимнем дворце. Планы музеев на этом не заканчиваются: осенью 2022 в Национальной галерее Умбрии откроется ответная выставка, на которой представят произведения эпохи Средневековья и Возрождения из коллекции Эрмитажа.



Увидеть экспонаты итальянского искусства можно в Николаевском зале Зимнего дворца. Выставка продлится до 22 августа.

