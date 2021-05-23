Стало известно, куда чаще всего шли петербуржцы в «Ночь музеев»

В Петербурге прошла «Ночь музеев» — в акции участвовали более 80 выставочных пространств, галерей и библиотек. Организаторы мероприятия рассказали о том, какие площадки стали наиболее популярными в этом году, сообщает «Фонтанка».
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Фото: Руслана Слепова, сообщество "Ночь музеев. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте"
По словам организаторов «Ночи музеев», в общей сложности количество посещений составило 73 тысячи, при этом было распродано свыше 20 тысяч билетов. Порядка 7000 человек посетили Артиллерийский музей, более 6000 — Военно-морской музей, а около 4600 человек отправили в Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Однако самыми популярными точками стали небольшие музеи. Так, в первые же дни старта продажи билетов были выкуплены места на все сеансы в Музее Академии художеств, Аничковом дворце, Интерактивном центре истории метрополитена, малых музеях ГМЗ «Петергоф» — «Государевых потехах» и «Доме игральных карт», а также в Нарвских триумфальных воротах. Примечательно, что каждый второй участник акции посетил один из концертов в Большом зале филармонии, где звучали произведения, так или иначе связанные с «Мастером и Маргаритой». Очевидцы делились в социальных сетях фотографиями огромных очередей в филармонию.
Темой этого года стал «Звук». Также добавим, что из-за ситуации с коронавирусом организаторам пришлось изменить формат акции: посетители могли выбрать ограниченное количество посещений и должны были указать точный маршрут.
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