Стало известно, куда чаще всего шли петербуржцы в «Ночь музеев»

По словам организаторов «Ночи музеев», в общей сложности количество посещений составило 73 тысячи, при этом было распродано свыше 20 тысяч билетов. Порядка 7000 человек посетили Артиллерийский музей, более 6000 — Военно-морской музей, а около 4600 человек отправили в Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Однако самыми популярными точками стали небольшие музеи. Так, в первые же дни старта продажи билетов были выкуплены места на все сеансы в Музее Академии художеств, Аничковом дворце, Интерактивном центре истории метрополитена, малых музеях ГМЗ «Петергоф» — «Государевых потехах» и «Доме игральных карт», а также в Нарвских триумфальных воротах. Примечательно, что каждый второй участник акции посетил один из концертов в Большом зале филармонии, где звучали произведения, так или иначе связанные с «Мастером и Маргаритой». Очевидцы делились в социальных сетях фотографиями огромных очередей в филармонию.