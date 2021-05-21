Скончался Таир Салахов — художник-живописец, один из основоположников «сурового стиля»

О смерте художника сообщила его дочь — художник Айдан Салахова. Причиной смерти стало воспаление легких. Похороны Салахова пройдут в Баку, на родине живописца.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Таира Салахова.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку в семье партийного работника Теймура Салахова. Его отца арестовали в 1937 году и расстреляли, но лишь в 1956 году с него были сняты обвинения за «отсутствием состава преступления». В 1950 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, но статут «сын врага народа» помешала ему поступить в петербургский Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Несмотря на это, в 1957 году Салахов окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова по специальности художник-живописец.

В период с 1963 по 1974 год преподавал в Азербайджанском государственном институте искусств имени Алиева, с 1975 года — в Московском художественном институте имени Сурикова. Являлся одним из наиболее известных советских художников периода «оттепели» и одним из основоположников и лидеров так называемого «сурового стиля» в живописи, который был вызовом реализму сталинского времени.

Наиболее известные работы в творчестве Салахова — цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, успех имела и портретная галерея художника — в том числе портреты композиторов Шостаковича, Караева, Амирова, художника Раушенберга, актера Шелла, писателей Мирзы Алекпера Сабира, Расула Рзы, Гессе, Максуда Ибрагимбекова, виолончелиста Ростроповича и других. Также получил признание за свои натюрморты и пейзажи Апшерона, декорации к спектаклям, работы, выполненные в США, Италии, Мексике и других странах.