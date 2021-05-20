Более 100 работ Ивана Шишкина из фондов Русского музея покажут в корпусе Бенуа

Летом в корпусе Бенуа откроется выставка работ живописца Ивана Шишкина. Покажут более 100 экспонатов из фонда Русского музея — в том числе акварели, станковые графические работы, штудии, карандашные эскизы композиций, авторские офорты и литографии.
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Этюд для картины «Вид в окрестностях Дюссельдорфа». Дерево, масло. Здесь и далее фото: пресс-служба Русского музея
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Автопортрет. 1854. Бумага, карандаш графитный
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Гурзуф. Камни. 1879. Бумага, карандаш графитный
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Папоротники. 1885. Бумага, офорт, мягкий лак
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У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы). 1888. Бумага на картоне, масло
Русский музей является крупнейшим обладателем графического наследия Ивана Шишкина. Помимо рабочего материала, а это около 1 400 листов, в фондах музея хранится значительное число выдающихся произведений, исполненных в разных техниках. В экспозицию войдет более 100 работ, включая ранний автопортрет мастера, пейзажи родной художнику Елабуги, изображения вековых лесов, прибрежные рощи и крымские скалы.
Помимо акварелей, станковых графических работ, штудий, карандашных эскизов композиций, авторских офортов и литографий на выставке будут представлены десятки малоизвестных живописных картин и этюдов мастера лесного пейзажа из фондов музея. Экспозиция позволит сопоставить подготовительные материалы художника с его завершенными полотнами.
«Выставка из фондов Русского музея предоставит возможность во всем многообразии познакомиться с уникальным талантом крупнейшего мастера русского пейзажа. Выставка будет интересна любителям искусства и специалистам. Очное знакомство с творческим наследием «лесного богатыря» Ивана Ивановича Шишкина – это всегда событие ожидаемое, открывающее для широкой публики новые грани таланта ведущего представителя русского реалистического искусства», — говорят в Русском музее.
Выставка «Иван Иванович Шишкин. 1832-1898» пройдет в корпусе Бенуа с 23 июня по 30 августа 2021 года.
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