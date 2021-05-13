В Петербург везут Уорхола! Уже в июне в «Севкабель Порту» покажут обложки для альбомов, серию знаменитых полароидных снимков, постеры, анти-фильмы и другие работы художника — и то, как они повлияли на русское искусство.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы, проект «Энди Уорхол и русское искусство» пересматривает творчество одной из самых ярких личностей XX столетия и анализирует влияние его поп-арта на российских художников нескольких поколений. Фильмы и музыка того времени, а также атрибуты культа потребления, который более всего остального занимал художника, погрузят в атмосферу 60-70-х годов и уорхоловскую эстетику, расскажут о главных приметах эпохи.
В экспозицию войдут более 100 произведений Уорхола, включая поп-портреты Мэрилин Монро, Мао и Лиз Тейлор, банки с супом Кэмпбелл, а также более редкие экспонаты, например, одну из его скульптур Brillo Box — объект из фанерных ящиков идентичных коробкам из супермаркетов с трафаретными логотипами потребительских товаров.
Частью экспозиции станут оформленные художником обложки музыкальных пластинок, в том числе для легендарных The Rolling Stones, постеры, журналы и знаменитая серия уорхоловских полароидных снимков. Покажут и творчество Уорхола-режиссера — на выставке будут представлены фрагменты его фильмов, в том числе экспериментальной серии «анти-фильмов» Kiss (1963), Eat (1963), Sleep (1963), картины Haircut остановившую время Empire (1964) и серии черно-белых фильмов-портретов Screen Test, снимавшихся между 1964 и 1966 годами.
В каждом разделе выставки будут представлены работы русских художников, на чье творчество так или иначе повлиял Уорхол. Проект покажет московских концептуалистов Юрия ключевых фигур российского соц-арта Александра Косолапова и Комара & Меламида, авангардные работы Игоря Шелковского, инсталляции RECYCLE GROUP, мультимедийное искусство Аристарха Чернышева, эпатажные работы Мамышева-Монро и Олега Кулика, серию фотографий «Наташа» Евгения Медведева-Ма, экспериментальное искусство Ольги Тобрелутс и Владимира Потапова, и многих других.
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» пройдет с 18 июня по 19 сентября в общественном пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40. Режим работы с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00. В будние дни входной билет — 500 рублей, льготный — 300. В выходные и праздничные дни — 800 рублей, льготный билет — 500.
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