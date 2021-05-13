В каждом разделе выставки будут представлены работы русских художников, на чье творчество так или иначе повлиял Уорхол. Проект покажет московских концептуалистов Юрия ключевых фигур российского соц-арта Александра Косолапова и Комара & Меламида, авангардные работы Игоря Шелковского, инсталляции RECYCLE GROUP, мультимедийное искусство Аристарха Чернышева, эпатажные работы Мамышева-Монро и Олега Кулика, серию фотографий «Наташа» Евгения Медведева-Ма, экспериментальное искусство Ольги Тобрелутс и Владимира Потапова, и многих других.

Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» пройдет с 18 июня по 19 сентября в общественном пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40. Режим работы с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00. В будние дни входной билет — 500 рублей, льготный — 300. В выходные и праздничные дни — 800 рублей, льготный билет — 500.