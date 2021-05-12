Галерея «Борей» может закрыться после 30 лет существования. Из-за пандемии накопились большие долги по содержанию

«На излете майских праздников настроение у нас совсем не праздничное: пройдя 30-летний рубеж галерея Борей может прекратить свое существование. Из-за пандемии накопились большие долги по содержанию галереи. Я, Татьяна Пономаренко, и мои соратники по многолетней борьбе за свободное искусство, а попросту коллектив галереи «Борей», обращаемся ко всем нашим поклонникам, почитателям, сторонникам и просто симпатизирующим нашему стилю жизни: наступил момент, когда мы остро нуждаемся в вашей поддержке», — говорится в сообщении галереи.

Чтобы решить проблему с долгами, галерея открыла продажу произведений искусства из собственной коллекции. Приобрести их предлагают по символической цене — это «поможет удержаться на плаву и работать». «Мы не просим денег просто так, а предлагаем вам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникальной коллекции Борея. Это поможет нам удержаться на плаву и работать, продолжая предоставлять свои выставочные пространства для художников и ценителей современного искусства — бесплатно. Искусство должно быть свободным! Борей должен быть!» — отмечает директор арт-центра Татьяна Пономаренко.

Галерея «Борей» была создана в 1991 году как принципиально новая структура в области искусства и культуры. «Борей» — это гражданская инициатива, воплощенная в жизнь группой единомышленников, ставящих своей целью построить дом культуры, двери которого открыты для художественных инициатив.

«Борей отзывается на все жанры, тенденции и направления в искусстве. За 20 лет центром проведено более тысячи двухсот выставок и художественных акций, издано более полутора сотен книг, регулярно проходят литературные вечера, философские чтения, презентации книг и журналов. Главная задача — представить широкий срез художественной и интеллектуальной жизни, необходимый для выработки критериев оценки современного искусства. Мы считаем себя посредниками в формировании культурной среды города», — говорится в описании галереи.