К Пасхе в Петербурге появились пять гигантских яиц. Их расписали Покрас Лампас, Дмитрий Шагин и другие художники

В преддверии праздника Пасхи на улицах Петербурга появились пять гигантских яиц. Но не простых, а расписных — авторами изображений стали Покрас Лампас, Дмитрий Шагин и другие художники.
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Фото: Shutterstock.com
Во время пасхальной недели, со 2 по 11 мая, расписные яйца будут расставлены по нескольким знаковым для города местам — от Малой Садовой улицы до ЦПКиО. Авторами росписей станут каллиграф Покрас Лампас, основатель группы «Митьки» Дмитрий Шагин, арт-критик Марина Колдобская, Светлана Бойко, а также Кирилл Овчинников — художник, объединивший высокое изобразительное искусство и дизайн. Работы выполнены в разных авторских стилях по мотивам произведений ювелирной фирмы Карла Фаберже.
«Мы считаем, что важнейшей миссией музеев сегодня является создание значимых культурных событий, способных оживить внутренний туризм и повысить туристическую привлекательность городов и регионов. Для Музея Фаберже всегда было крайне важно оставаться в диалоге с Петербургом и его гостями, поэтому мы с удовольствием представляем наш подарок городу на Пасху - яркие арт-объекты для создания маршрута пеших прогулок. Расписные яйца, созданные художниками, покажут преемственность и вдохновение, которые дарят авторам работы Карла Фаберже по сей день», — отметил директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.
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