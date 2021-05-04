К Пасхе в Петербурге появились пять гигантских яиц. Их расписали Покрас Лампас, Дмитрий Шагин и другие художники

«Мы считаем, что важнейшей миссией музеев сегодня является создание значимых культурных событий, способных оживить внутренний туризм и повысить туристическую привлекательность городов и регионов. Для Музея Фаберже всегда было крайне важно оставаться в диалоге с Петербургом и его гостями, поэтому мы с удовольствием представляем наш подарок городу на Пасху - яркие арт-объекты для создания маршрута пеших прогулок. Расписные яйца, созданные художниками, покажут преемственность и вдохновение, которые дарят авторам работы Карла Фаберже по сей день», — отметил директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.