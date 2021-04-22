На выставке представят графические работы Эрте, выполненные в разнообразных техниках, в центре экспозиции — демонстрируемая в России впервые коллекция бронзовой скульптуры, в которой мастер запечатлел образы со своих лучших рисунков. Также петербуржцы смогут увидеть сериографии, созданные художником по эскизам для его обложек Harper's Bazaar.

Все работы, вошедшие в экспозицию, хранятся в частных собраниях и после завершения проекта вновь возвратятся к коллекционерам. К открытию приурочена презентация каталога, дополненного документальными материалами.

Эрте — родившийся в Петербурге всемирно известный художник, создатель женских образов в графике и скульптуре, работавший также как дизайнер, модельер, художник театра и кино. Он прошел долгий творческий путь, работая с 1910-х и вплоть до 1980-х годов. Мастер сотрудничал с Домом моды Поля Пуаре, создал десятки культовых обложек для Vogue и Harper's Bazaar, декорации и костюмы для парижской Гранд-опера и спектаклей на Бродвее.

Выставка «Эрте. Блистательный мир ар-деко» пройдет с 14 мая по 26 июля в антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.