Материал Александра Новикова — пример того, что представляет собой современный цифровой фотоархив. Это полевые фотоматериалы социолога, эстетические эксперименты фотографа, практики самоидентификации и автобиографической документации. Как отмечают в Европейском университете, все это очень «похоже на то, как используют фотографию многие из нас».

Над выставкой «Александр Новиков. Сохраненные фотографии», совместным проектом «Открытого архива» Европейского университета и «кураторского кружка» факультета истории искусств, работали студенты факультетов истории искусств, социологии и истории. Во время подготовки базовым для кураторов было размышление о возможностях представления подобного материала на художественной выставке. Экспозиция демонстрирует возможные способы кураторской работы с современным цифровым архивом — в зависимости от интерпретации, архив получает разные материальные вопложения.

«Именно то, что этот архив, будучи уникальным, так похож на многие другие, делает его интересным и одновременно сложным объектом кураторской работы: дистанцирование от явления, воспринимающегося как понятное и привычное, требует интеллектуального усилия. При этом, несмотря на большой интерес к частной фотографии и к работе с архивом в художественной практике, примеров кураторской работы с современным цифровым материалом очень мало», — говорят кураторы выставки.

Выставка «Александр Новиков. Сохраненные фотографии» откроется 12 апреля в здании университета на Шпалерной улице, 1. Посетить экспозицию можно с понедельника по субботу с 12:00 до 18:00, вход свободный. На открытии будет представлена интерактивная инсталляция: зрители смогут попробовать себя в роли «кураторов» и создать собственные подборки из архива Новикова. Изображения будут проецироваться через окно выставочного пространства на брандмауэр. Также все желающие смогут задать вопросы кураторам и фотографу.