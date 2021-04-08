«Не все в порядке у нас со здоровьем общества»: Михаил Пиотровский — о жалобе на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Как рассказал Пиотровский, есть три типа жалоб, которые регулярно получает Эрмитаж. Первый — когда «пишут просто в интернете всякие гадости и что "вы все не так делаете"». На такие жалобы в музее не отвечают. Другой тип — «когда пишут прямо "вы — сволочи, что-нибудь не то делаете"». В таком случае Эрмитаж отвечает на специальной странице собственного сайта. Третий — когда «администрация президента, Министерство культуры, администрация города присылают нам разные такие предложения».

«Одна гражданка написала большое письмо в администрацию города о том, что ее очень беспокоит в целом моральный уровень, воспитание, уровень цивилизации страны — и в частности, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнаженные, причем в основном мужские фигуры, а также обнимающиеся фигуры. И что она считает, что это плохо, и хорошо бы это собрать в одну комнату и написать на ней "18+"», — рассказал Пиотровский.