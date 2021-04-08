«Не все в порядке у нас со здоровьем общества»: Михаил Пиотровский — о жалобе на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Сотрудники Государственного Эрмитажа получили жалобу на обнаженные скульптуры в экспозиции музея. По словам генерального директора Михаила Пиотровского, на этот раз официальную — большое письмо в администрацию Петербурга написала «одна гражданка», а Смольный переслал ее в адрес дирекции музея.
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Здесь и далее фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа
Как рассказал Пиотровский, есть три типа жалоб, которые регулярно получает Эрмитаж. Первый — когда «пишут просто в интернете всякие гадости и что "вы все не так делаете"». На такие жалобы в музее не отвечают. Другой тип — «когда пишут прямо "вы — сволочи, что-нибудь не то делаете"». В таком случае Эрмитаж отвечает на специальной странице собственного сайта. Третий — когда «администрация президента, Министерство культуры, администрация города присылают нам разные такие предложения».
«Одна гражданка написала большое письмо в администрацию города о том, что ее очень беспокоит в целом моральный уровень, воспитание, уровень цивилизации страны — и в частности, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнаженные, причем в основном мужские фигуры, а также обнимающиеся фигуры. И что она считает, что это плохо, и хорошо бы это собрать в одну комнату и написать на ней "18+"», — рассказал Пиотровский.
По его мнению, как само письмо с жалобой, так и реакция на новость о нем — это маркер, «симптом, что не все в порядке у нас со здоровьем общества». Маркировка по возрасту «много чего испортила и создала возможность для манипуляций», считает Пиотровский. И Комитет по культуре Госдумы «давно борется с маркировкой, идиотской, по которой большая часть классической литературы оказывается "18+" и так далее».
«Очень важная вещь, мы много об этом говорим: музей — особая территория, в музее можно показывать то, что нельзя на улице. На улице нельзя ходить голым, ставить обнаженные скульптуры близко от школы — наверное, действительно не стоит. А в музее есть другие правила, эти правила определяются музеем. В музей можно не ходить, но заставлять музей что-то делать или не делать — нельзя, потому что права одного человека не должны ограничивать права другого. Музей имеет право показывать, а посетители — видеть самые разнообразные проявления культур», — резюмировал генеральный директор Эрмитажа.
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