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Эрмитаж возобновляет лекции в Главном штабе. Вот о чем расскажут в апреле

Эрмитаж вновь запускает проект «Лекторий в Главном штабе». Первая встреча пройдет 15 апреля — вместе сто слушателями обсудят творчество Эдуарда Мане. Публикуем расписание встреч — как офлайн, так и онлайн.

  • Фото: Лекторий Государственного Эрмитажа

Лекции в Главном штабе:

  • «Эдуард Мане», 15 апреля
  • «Голландский натюрморт. Отражение», 20 апреля
  • «Клод Моне, Огюст Ренуар», 22 апреля
  • «Голландский натюрморт. Взгляд естествоиспытателя», 27 апреля
  • «Эдгар Дега», 29 апреля

Начало каждой лекции в 19:00. Вход в лекционные залы будет осуществляться после замера температуры бесконтактным способом, строго при наличии средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. Посадочные места в лекционном зале распределены с учетом социальной дистанции. Билеты можно найти в кассах Главного штаба и РХЦ «Старая Деревня», а также онлайн на сайте музея

Лекторий онлайн:

  • «После импрессионизма», 13 апреля
  • «Дом Cartier. Ювелир королей и король ювелиров», 14 апреля
  • «Поль Сезанн. Отшельник», 20 апреля
  • «"Возвращение блудного сына". Шедевр творчества Рембрандта», 22 апреля
  • «Поль Гоген. Возвращение в первобытный рай», 27 апреля
  • «Лондон. Национальная галерея», 28 апреля
  • «Венера или Афродита? Загадка эрмитажного шедевра», 29 апреля

Начало каждой лекции в 19:30. Они будут проходить в формате онлайн-трансляций в Zoom.

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