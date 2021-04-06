Эрмитаж вновь запускает проект «Лекторий в Главном штабе». Первая встреча пройдет 15 апреля — вместе сто слушателями обсудят творчество Эдуарда Мане. Публикуем расписание встреч — как офлайн, так и онлайн.
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Фото: Лекторий Государственного Эрмитажа
Лекции в Главном штабе:
- «Эдуард Мане», 15 апреля
- «Голландский натюрморт. Отражение», 20 апреля
- «Клод Моне, Огюст Ренуар», 22 апреля
- «Голландский натюрморт. Взгляд естествоиспытателя», 27 апреля
- «Эдгар Дега», 29 апреля
Начало каждой лекции в 19:00. Вход в лекционные залы будет осуществляться после замера температуры бесконтактным способом, строго при наличии средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. Посадочные места в лекционном зале распределены с учетом социальной дистанции. Билеты можно найти в кассах Главного штаба и РХЦ «Старая Деревня», а также онлайн на сайте музея.
Лекторий онлайн:
- «После импрессионизма», 13 апреля
- «Дом Cartier. Ювелир королей и король ювелиров», 14 апреля
- «Поль Сезанн. Отшельник», 20 апреля
- «"Возвращение блудного сына". Шедевр творчества Рембрандта», 22 апреля
- «Поль Гоген. Возвращение в первобытный рай», 27 апреля
- «Лондон. Национальная галерея», 28 апреля
- «Венера или Афродита? Загадка эрмитажного шедевра», 29 апреля
Начало каждой лекции в 19:30. Они будут проходить в формате онлайн-трансляций в Zoom.
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