Лекции в Главном штабе:

«Эдуард Мане», 15 апреля

«Голландский натюрморт. Отражение», 20 апреля

«Клод Моне, Огюст Ренуар», 22 апреля

«Голландский натюрморт. Взгляд естествоиспытателя», 27 апреля

«Эдгар Дега», 29 апреля

Начало каждой лекции в 19:00. Вход в лекционные залы будет осуществляться после замера температуры бесконтактным способом, строго при наличии средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. Посадочные места в лекционном зале распределены с учетом социальной дистанции. Билеты можно найти в кассах Главного штаба и РХЦ «Старая Деревня», а также онлайн на сайте музея.

Лекторий онлайн:

«После импрессионизма», 13 апреля

«Дом Cartier. Ювелир королей и король ювелиров», 14 апреля

«Поль Сезанн. Отшельник», 20 апреля

«"Возвращение блудного сына". Шедевр творчества Рембрандта», 22 апреля

«Поль Гоген. Возвращение в первобытный рай», 27 апреля

«Лондон. Национальная галерея», 28 апреля

«Венера или Афродита? Загадка эрмитажного шедевра», 29 апреля

Начало каждой лекции в 19:30. Они будут проходить в формате онлайн-трансляций в Zoom.