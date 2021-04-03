Эрмитаж подтвердил подлинность спорных экспонатов с выставки Фаберже

Специалисты признали подлинность этих изделий, однако уточнили, что экспонаты подвергались многочисленным некачественным реставрациям, починкам и переделкам. Кроме того, эксперты выявили разницу между двумя типами реставрации — музейной и коммерческой. «Все эти результаты не противоречат, в целом, атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов», — добавили в музее.

Так, например, исследование показало, что императорское пасхальное яйцо с сюрпризом в виде курочки, в подлинности которого сомневались, было изготовлено не ранее 1895 года и не позднее 1897 года. В верхней части яйца в месте крепления бортика имеются грубые потеки клея, что свидетельствуют о поздней и некачественной реставрации.