Кто такой Василий Поленов? И что такое Поленово? «Штаб Культуры» изучил наследие недооцененного в России художника

Петербургский Youtube-канал «Штаб Культуры» искусствоведа Льва Львовича опубликовал тревел-выпуск — путешествие (сквозь время и пространство!) в усадьбу Поленово. Там на протяжении десятилетий жил и работал новатор пейзажной живописи, педагог, театральный художник, композитор и общественный деятель Василий Поленов. «Поленов, как человек эпохи Возрождения интересовался разными искусствами и науками», — отмечает «Штаб культуры».
В доме, который создавался по проектам самого художника (архитектура была еще одной его страстью!) и до сих пор живет традициями петербуржцы общаются с праправнучкой и наследницей дворянского рода Натальей Поленовой: о феномене музея-усадьбы как творческого кластера, о театре как лучшем инструменте просвещения, а также о картине «Христос и грешница», которая сыграла для Василия Поленова огромную роль, разделив его жизнь на до и после.
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