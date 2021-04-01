Кто такой Василий Поленов? И что такое Поленово? «Штаб Культуры» изучил наследие недооцененного в России художника

В доме, который создавался по проектам самого художника (архитектура была еще одной его страстью!) и до сих пор живет традициями петербуржцы общаются с праправнучкой и наследницей дворянского рода Натальей Поленовой: о феномене музея-усадьбы как творческого кластера, о театре как лучшем инструменте просвещения, а также о картине «Христос и грешница», которая сыграла для Василия Поленова огромную роль, разделив его жизнь на до и после.