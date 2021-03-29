Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию. Ее можно посмотреть бесплатно!

В онлайн-базе Лувра сейчас доступны более 482 тысяч оцифрованных произведений искусства — в том числе работы из Национального музея Эжена-Делакруа, скульптуры из садов Тюильри и Карусель, произведения, хранящиеся в самом Лувре, а также работы по программе Musées Nationaux Récupération (Восстановление национальных музеев), восстановленные после Второй мировой войны и переданные Лувру до тех пор, пока они не будут возвращены законным владельцам.

Чтобы изучать предметы искусства, есть несколько способов. Это простой или расширенный поиск, записи кураторского отдела и тематические альбомы. Помогает подготовиться или продлить свое посещения в виртуальном музее интерактивная карта — благодаря ней можно исследовать комнату за комнатой. Как отмечают в Лувре, онлайн-база будет «регулярно обновляться музейными экспертами, продолжать расти и отражать достижения в исследованиях искусства».

«Впервые вся коллекция Лувра доступна в интернете вне зависимости от того, выставлены ли работы в музее, переданы они в долгосрочную аренду или находятся на хранении в других музеях Франции», — отметили в Лувре. «Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ бесплатно с компьютера или смартфона. Потрясающее культурное наследие Лувра теперь находится на расстоянии одного клика! Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями», — добавляет директор музея Жан-Люк Мартинес.