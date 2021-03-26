Выставка русской скульптуры в «Манеже»: оперный театр и цари как рок-звезды

По словам кураторов, работа над проектом началась еще четыре года назад: в это легко поверить, если посмотреть на список музеев-партнеров. Среди институций, предоставивших свои экспонаты, есть и Государственный Эрмитаж, и Третьяковская галерея, и Русский музей, и многие другие — петербургские и региональные. Любую выставку собирать трудоемко, но здесь сам масштаб произведений — более 150 колоссальных скульптурных работ — обещал, что открытие дастся нелегко.

К работе был приглашен Василий Бархатов — хулиганистый оперный режиссер, который превратил пространство «Манежа» в настоящий театр. В начале посетитель попадает в инстаграмное фойе с сотней спускающихся с потолка шелковых канатов, где слышны звуки настраивающегося оркестра. Дальше легко угадываются и другие атрибуты театра — мы как будто перешагиваем через оркестровую яму и оказываемся на сцене. Здесь в полной мере можно почувствовать кураторский замысел: выставить скульптуру как оперную мизансцену, где арии сообщают нам сюжет, а пластические изображения исторических персонажей становятся 3D-героями спектакля. Эффект иллюзии достигается полностью – под звуки «Боже, Царя храни» скульптуры императоров и полководцев разве что не движутся грозно на публику. Как минимум, все вместе невольно вселяет трепетный пиетет даже в самого социалистически ориентированного зрителя. Там же мы можем заглянуть в «гримерки», а второй этаж полностью отдан под кулисы, где, как и в настоящем театре, легко заблудиться.