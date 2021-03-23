В экспозицию войдут более 100 работ Натана Альтмана разных периодов творчества — живопись, графика, театральные эскизы, книги, скульптура, фарфор, редкие фотографии и документы, а также личные вещи, предоставленные наследниками художника. Традиционно в рамках выставки будут объединены произведения из частных собраний Петербурга и Москвы, а также работы государственных музеев — Русского музея, Петергофа, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.

Среди знаковых работ Альтмана представят графический ранний «Автопортрет» и живописную работу «Весна» 1908 года, портреты 1910-х годов — в частности, «Автопортрет» и «Портрет Э. И. Шварцман» 1913 года. Также покажут графические портреты Соломона Михоэлса, среди которых «Спящий Михоэлс», фигуративные и беспредметные натюрморты 1910-х годов, произведения парижского периода 1930-х, проекты революционного оформления Петрограда и агитационный фарфор. Одним из центральных объектов выставки станет скульптурный «Автопортрет (Портрет молодого еврея» 1916 года, который редко экспонировался вне стен Русского музея.

«Натан Исаевич Альтман — герой новой выставки в KGallery, которая станет первой масштабной ретроспективой художника после прижизненной экспозиции 1969 года в ЛОСХе. Живописец, авангардист, график, скульптор, иллюстратор, сценограф, мастер портрета будет представлен в разных периодах творчества: живописи, графике, театральных эскизах, книгах, скульптуре, фарфоре, редких фотографиях и документах, а также личными вещами от наследников художника», — говорят в галерее.

Выставка «Натан Альтман» пройдет в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 с 16 апреля по 13 июня 2021 года.