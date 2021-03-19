Названа дата проведения акции «Ночь музеев» в Петербурге в 2021 году

Как сообщили организаторы «Ночи музеев» в Петербурге, они начнут готовиться к акции в середине апреля. В этом году на подготовку у них «существенно меньше времени», и с учетом нового формата, организации работы по сеансам, им пришлось ограничить количество участников.

«Естественно, в первую очередь это коснулось участников, которые музеями не являются, в том числе религиозных организаций. Сразу хочется еще добавить, что и в другие годы они участвуют в «Ночи музеев» не как религиозные организации, а представляют памятник архитектуры/культуры, в котором находятся, и связанную с ним историю», — говорят организаторы акции.

Организаторы заверили, что готовят оффлайн программу, «но, конечно, все зависит от того, какая будет обстановка и какие ограничения к 22 мая».

«Ночь музеев» — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно посетить учреждения культуры ночью. Основная ее цель — показать ресурс, возможности и потенциал современных музеев, а также привлечь в них молодежь.