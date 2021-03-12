Покрас Лампас, Егор Крафт и «Север-7»: Какой получилась выставка «поколения 30-летних» в Русском музее?

«Поколение 30-летних» — это краткий курс истории петербургской арт-сцены 2010-х для тех, кто за ней не следит. Собрали все самое яркое в прямом смысле слова: скульптура Максима Свищева похожа на надувные горки в парках 1990-х, инсталляция Аси Маракулиной с «платьем отличницы» и карандашами — на игрушки из «ИКЕА». А еще это маскароны-автопортреты Владимира Абиха и «Facebook в огне» из металлической арматуры Константина Беньковича. Почти все вещи за последние 3-4 года показали петербургские и московские галереи, а арт-сообщество их запомнило и «усвоило».

Бирка «петербургская арт-сцена» условная: например, Егор Крафт, который живет в Вене и экспонируется по всему миру, практически не связан с локальной сценой. Выставок участников группы «Север-7» в Москве больше, чем в Петербурге, а Покрас Лампас, хоть и работает на Васильевском острове, не сделал в городе ни одного крупного проекта. Впрочем, условна и кураторская позиция: на выставку подбирались авторы-миллениалы, которым плюс-минус 30. Однако самому старшему в списке — Александру Дашевскому, в этом году исполнится 41, самой младшей — Виктории Бодровой только 25. Возрастной разброс уже обыграли в газетных заголовках — «Молодая была не молода». Но дело не в возрасте: никакого плюс-минус единого «поколения 30-летних» на петербургской сцене, которую кураторы выделяют «в отдельное явление в отечественном художественном пространстве» нет.