Покрас Лампас, Егор Крафт и «Север-7»: Какой получилась выставка «поколения 30-летних» в Русском музее?

Русский музей показывает сверхсвежее современное петербургское искусство «Поколение 30-летних»: от Покраса Лампаса и Владимира Абиха до «Севера 7» и Егора Крафта. «Собака.ru» рассуждает о том, возможно ли вообще сейчас собрать коллективный портрет или это условность и допущение.
«Поколение 30-летних» — это краткий курс истории петербургской арт-сцены 2010-х для тех, кто за ней не следит. Собрали все самое яркое в прямом смысле слова: скульптура Максима Свищева похожа на надувные горки в парках 1990-х, инсталляция Аси Маракулиной с «платьем отличницы» и карандашами — на игрушки из «ИКЕА». А еще это маскароны-автопортреты Владимира Абиха и «Facebook в огне» из металлической арматуры Константина Беньковича. Почти все вещи за последние 3-4 года показали петербургские и московские галереи, а арт-сообщество их запомнило и «усвоило».
Бирка «петербургская арт-сцена» условная: например, Егор Крафт, который живет в Вене и экспонируется по всему миру, практически не связан с локальной сценой. Выставок участников группы «Север-7» в Москве больше, чем в Петербурге, а Покрас Лампас, хоть и работает на Васильевском острове, не сделал в городе ни одного крупного проекта. Впрочем, условна и кураторская позиция: на выставку подбирались авторы-миллениалы, которым плюс-минус 30. Однако самому старшему в списке — Александру Дашевскому, в этом году исполнится 41, самой младшей — Виктории Бодровой только 25. Возрастной разброс уже обыграли в газетных заголовках — «Молодая была не молода». Но дело не в возрасте: никакого плюс-минус единого «поколения 30-летних» на петербургской сцене, которую кураторы выделяют «в отдельное явление в отечественном художественном пространстве» нет.
«Поколение» распадается на десяток отдельных. Например, «поколение» «Непокоренных», вышедшие из одноименной студии — ее в 2007 году основали выпускники «Мухи» Иван Плющ и Илья Гапонов, а работали там Татьяна Ахметгалиева, Стас Багс, Семен Мотолянец и Алена Терешко. Это время первого креативного кластера «Этажи», вышел первый айфон, только-только появляются социальные сети. В начале 2010-х половина «Непокоренных» уже были молодыми звездами; в 2014 году — хедлайнерами параллельной программы Манифесты 10, а инсталляция «Процесс прохождение» Плюща, прорвавшаяся сквозь актовый зал Кадетского корпуса, возможно, самой мощной в повестке биеннале. В 2017 году ретроспективу художников студии показали в Московском музее современного искусства — вслед за ретроспективами Тимура Новикова, Влада Мамышева-Монро, некрореалистов и «Новых тупых». Те, кто в конце нулевые были молодыми, теперь сами «взрослые».
«Север-7» — Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке, Анна Андржиевская, Леонид Цхэ, Петр Дьяков, Саша Зубрицкая — это как будто совсем другое поколение. В середине 2010-х группа издевалась над арт-рынком и проводили собственную Пятую Седьмую Независимую Ярмарку, делали коллективные выставки с перфомансами, которые со стороны напоминали безумный цыганский табор, построивший дворец из говна и палок. В 2019-м выставку «Севера» сделал антверпенский музей MHKA, в тот же год они отпраздновали вымышленный семилетний юбилей «ретроспективой» в «Новом музее». Помимо «Севера», у каждого из участников своя карьера и общее пространство Kunsthalle nummer sieben в просторном бункере у метро «Чкаловская».
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Марина Стахиева
Еще одно поколение — недавние выпускники Академии Художеств Марина Стахиева и Даниил Васильев. Это ученики Леонида Цхэ, который недолго в там преподавал, в том числе перформативное рисование. Они выходят на арт-рынок в начале 2020-х — онлайн-аукционы и viewing rooms, отмененные биеннале, толпы тиктокеров атакуют московские галереи, чтобы станцевать под Моргенштерна на фоне работ из неона.
Перед пандемией куратор Петр Белый объединил молодых художников из Москвы и Петербурга на трехчастной выставке «Неоинфантилизм». Кураторы выставки в Русском музее новому инфантилизму поколения (или новой искренности? это еще один штамп) выделили целый раздел под названием «Внутри себя» — о сосредоточенности миллениалов на собственной персоне, бесконечных дневниковых постах в соцсетях и поиске самоидентификации через селфи. Саморефлексия молодых, как и «новая этика» в целом раздражает интеллигентную часть «поколения 50-летних».
«Хорошая выставка, позитивная. Качественные объекты, качественное «ремесло». Чего не хватает? Жизни, Силы, Человека. Который звучит гордо. Единственный, кто гордо “звучит”, — Покрас Лампас и его громоздкая черная стена с золотыми шрифтами, перегораживающая первый зал и как бы дающая понять, кто здесь главный», — пишет в социальной сети Facebook (главная площадка арт-критиков в России) искусствовед и преподаватель Академии Штиглица Алексей Котломанов.
Покрас Лампас — самое медийное лицо «поколения», попавшее даже на обертку «Cникерса», а в начале 2010-х он давал уроки каллиграфии в съемной петербургской квартире. За 10 дней Покрас создал четырехметровую роспись под названием «Каллиграфию называли искусством красивого письма. Разрушая стандарты красоты, мы меняем представление о том, что есть каллиграфия и какая у нее функция».
С этой «стеной» рифмуется (хоть и находится в другом зале) мурал Максима Имы — стрит-артиста, который в нулевые «бомбил» граффити на электричках. В конце 2010-х он «бомбил» же уже хлесткие высказывания о культуре на городских стенах, курировал выставку в Музее стрит-арта и паблик-арт-проект в коллаборации с ЦВЗ «Манеж». Вообще стрит-арту кураторы посвятили раздел «Среда обитания»: Миша Маркер, Владимир Абих, Павел Плетнев. Впрочем, для многих уличных та самая «среда обитания» давно не улица, а галереи и аукцион Vladey.
Русскому музею всерьез не предъявляют претензий: если интересует неожиданная концепция, продуманный дизайн и модная афиша — есть «Гараж» с Триеннале российского современного искусства. В этом году ее официальное мотто — коррупция и любовь: участников отбирали экспоненты прошлой биеннале из соображений дружбы и личной симпатии. Кураторы Русского музея своих героев тоже любят без всякой коррупции, а ее мотто могла бы стать строчка из песни «поколения 60-летних» — «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». В 2021 году большая групповая музейная выставка невозможна ни в одном городе Европы, поэтому эту строчку используем без иронии.
Текст: Александра Генералова
Выставка «Поколение 30-летних в современном русском искусстве», Русский музей (Мраморный дворец), с 4 марта по 14 июня
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