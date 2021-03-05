Восстановленные залы Михайловского замка откроются в День музеев

«Эти залы увидят впервые. У нас была эпопея с Михайловским замком, и даже мне не верится, что это те залы, в которые мы вошли 25 лет назад — тогда здесь было видно небо, птицы залетали сюда. Сегодня глаз и сердце радуются тому, что сделано. Воссозданы Воскресенский, Тронный, Арабесковый залы, апартаменты камер-фрейлины Протасовой. Ко Дню музеев откроем их для посетителей и полноценную программу сделаем к культурному форуму», — рассказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

Михайловский замок был возведен в конце XVIII века для императора Павла I, который сам создавал эскизы его планировки. Дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней — его создатель был убит в нем в марте 1801 года. После этого парадные покои замка приспособили для различных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения. Только в 1991 году Русский музей получил Михайловский замок в свое распоряжение, отреставрировал часть помещений и разместил в них экспозицию. Парадные залы продолжала занимать Центральная военно-морская библиотека.

Напомним, в ноябре 2019 года Русский музей завершил реставрацию домового храма Михайловского замка. Он был освящен в 1800 году в честь Архангела Михаила — до марта 1801 года в богослужениях принимали участие только члены императорской семьи и узкий круг приближенных к ним лиц. После смерти императора Павла I семья покинула замок, а церковь закрыли, возобновив службу спустя год. Тепер здесь проводят до шести богослужений в год — в остальное время посетители музея смогут осматривать отреставрированные интерьеры как часть экспозиции музея.