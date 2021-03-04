Mood of the day: посмотрите на ожившую «кающуюся Магдалину» Тициана Вечеллио из собрания Эрмитажа

К образу кающейся Марии Магдалины Тициан обращался неоднократно. Среди всех полотен, созданных им на эту тему, эрмитажное признано лучшим. Оно хранилось в мастерской Тициана в его доме и спустя несколько лет после смерти художника стало собственностью патриция Кристофоро Барбариго, которому сын Тициана продал дом вместе с картинами. Непосредственно из собрания Барбариго этот холст и попал в Эрмитаж.

«Согласно легенде, Мария Магдалина провела много лет в покаянии в пустыне. В живописи Ренессанса редко можно встретить женский образ, равный по эмоциональной силе созданному Тицианом. Заплаканное лицо, страстно устремленный к небу взгляд, рука, прижатая к груди — все выражает смятенность души. Поразительно богата живописная фактура этого произведения: от плотного, выпуклого мазка до прозрачных лессировок», — описывают картину в Эрмитаже.