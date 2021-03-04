Mood of the day: посмотрите на ожившую «кающуюся Магдалину» Тициана Вечеллио из собрания Эрмитажа

Четверг — маленькая пятница. Для всех уставших: в ожидании выходных мы тоже чувствуем себя как кающаяся Магдалина авторства Тициана Вечеллио.
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«Кающаяся Мария Магдалина», Тициан (Тициано Вечеллио), между 1485 и 1490-1576. Из собрания Государственного Эрмитажа
Оживить «кающуюся Магдалину» удалось благодаря нейросети Deep Nostalgia, которая анимирует фотографии. Она разработана израильским генеалогическим сервисом MyHeritage, чтобы дать возможность людям по-новому посмотреть на прадедушек и прабабушек. Система выбирает, какую последовательность действий применить к определенному лицу в зависимости от его расположения на фотографии. Конечный результат является технологической симуляцией того, как бы человек на снимке двигался и выглядел, если бы он был запечатлен на видео.
К образу кающейся Марии Магдалины Тициан обращался неоднократно. Среди всех полотен, созданных им на эту тему, эрмитажное признано лучшим. Оно хранилось в мастерской Тициана в его доме и спустя несколько лет после смерти художника стало собственностью патриция Кристофоро Барбариго, которому сын Тициана продал дом вместе с картинами. Непосредственно из собрания Барбариго этот холст и попал в Эрмитаж.
«Согласно легенде, Мария Магдалина провела много лет в покаянии в пустыне. В живописи Ренессанса редко можно встретить женский образ, равный по эмоциональной силе созданному Тицианом. Заплаканное лицо, страстно устремленный к небу взгляд, рука, прижатая к груди — все выражает смятенность души. Поразительно богата живописная фактура этого произведения: от плотного, выпуклого мазка до прозрачных лессировок», — описывают картину в Эрмитаже.
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