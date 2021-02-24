«Такое мог нарисовать только сумасшедший»: исследователи раскрыли подробности загадочной надписи на картине «Крик» Эдварда Мунка

Чтобы получить более четкое изображение надписи, специалисты Национальной галерея Норвегии сфотографировали картину на инфракрасную камеру. При таком способе графит от карандаша выделяется более четко, что позволяет точнее проанализировать почерк, не воздействуя при этом на саму картину. Сравнив почерк на картине и почерк Эдварда Мунка в письмах и личных дневниках, исследователи пришли к выводу, что автор карандашной фразы — сам художник.

Как говорит куратор галереи Май Бритт Гуленг, причину возникновения надписи «Такое мог нарисовать только сумасшедший» могут объяснить события 1895 года — когда Мунк впервые показал широкой публике эту работу в числе других картин на своей выставке в Осло.

Тогда экспозицию раскритиковали, выставка обсуждалась в том числе и в студенческом сообществе. Художественный критик Хенрик Грош высказался, что после «Крика» Мунка больше нельзя считать «серьезным человеком с нормальным мозгом». А студент-медик Йохан Шарффенберг, говоря о картине «Автопортрет с сигаретой», назвал Мунка ненормальным.

«Надпись можно рассматривать как иронический комментарий, но в то же время как выражение уязвимости художника. Надпись на законченной картине показывает, что создание полотна было для Мунка было непрерывным процессом», — резюмирует Гуленг.