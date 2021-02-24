«Такое мог нарисовать только сумасшедший»: исследователи раскрыли подробности загадочной надписи на картине «Крик» Эдварда Мунка

Национальная галерея Норвегии представила результаты исследования загадочной карандашной надписи на картине «Крик» Эдварда Мунка. Написанная в 1893 году, она обзавелась пометкой только 1904 году — по крайней мере тогда фраза «Такое мог нарисовать только сумасшедший» впервые упоминается в источниках.
Картина «Крик» была написана Мунком в 1893 году под впечатлением от прогулки на закате в компании друзей. «Мои друзья пошли дальше, а я стоял там, дрожа от беспокойства — и я почувствовал бесконечный крик, пронизывающий природу», — описывал историю возникновения полотна сам художник.
В 1904 году в источниках была впервые упомянута фраза «Такое мог нарисовать только сумасшедший», оставленная карандашом поверх краски в верхнем левом углу полотна. Долгие годы исследователи не могли определить авторство надписи. Они предполагали, что оставить ее мог как сам Мунк, так и какой-нибудь недовольный зритель.
Чтобы получить более четкое изображение надписи, специалисты Национальной галерея Норвегии сфотографировали картину на инфракрасную камеру. При таком способе графит от карандаша выделяется более четко, что позволяет точнее проанализировать почерк, не воздействуя при этом на саму картину. Сравнив почерк на картине и почерк Эдварда Мунка в письмах и личных дневниках, исследователи пришли к выводу, что автор карандашной фразы — сам художник.
Как говорит куратор галереи Май Бритт Гуленг, причину возникновения надписи «Такое мог нарисовать только сумасшедший» могут объяснить события 1895 года — когда Мунк впервые показал широкой публике эту работу в числе других картин на своей выставке в Осло.
Тогда экспозицию раскритиковали, выставка обсуждалась в том числе и в студенческом сообществе. Художественный критик Хенрик Грош высказался, что после «Крика» Мунка больше нельзя считать «серьезным человеком с нормальным мозгом». А студент-медик Йохан Шарффенберг, говоря о картине «Автопортрет с сигаретой», назвал Мунка ненормальным.
«Надпись можно рассматривать как иронический комментарий, но в то же время как выражение уязвимости художника. Надпись на законченной картине показывает, что создание полотна было для Мунка было непрерывным процессом», — резюмирует Гуленг.
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