Работы более 40 современных художников «поколения тридцатилетних» покажут в Русском музее. Среди них Владимир Абих, Максим Има и Покрас Лампас

В Русском музее готовятся к открытию новой выставки, посвященной творчеству художников поколения тридцатилетних. В рамках экспозиции покажут работы более 40 авторов, работающих в различных техниках — Владимира Абиха, Максима Имы, Покраса Лампаса, Стаса Багса и других.
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Кульков Влад, "Тропой паука". 2019. Холст, масло. Здесь и далее фото: rusmuseum.ru
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Ахметгалиева Татьяна, "Я маленький и грустный робот". 2020. Холст, масло
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Свищев Максим, "Крик", 2019. Лентикулярный пластик, 3д стерио-варио печать, рама
Выставка «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве», посвященная творчеству художников поколения тридцатилетних, построена на материале петербургского искусства. Авторы проекта отказались от жесткого возрастного ценза, используя понятие, связанное со сменой поколений.
«Миллениалы, или «Поколение Y» — те, кто родились в период 1980-х—1990-х годов и вступили в новое тысячелетие в юном возрасте. Характерная для этого поколения сложность самоидентификации и пристальное внимание к проблеме самопрезентации находят отражение в стремлении авторов больше говорить о своем индивидуальном опыте, о своих страхах, травмах или фантазийных мирах», — говорят в Русском музее.
Также многие художники-миллениалы делают акцент на «внешней» стороне искусства. Авторы демонстрируют особое отношение к материалу и технике исполнения своих работ. Рисунок становится больше, чем рисунком, пиксельная эстетика преобразуется в форму традиционной мозаики, искусственный интеллект используется для создания художественного образа, компьютерная эстетика и законы компьютерной графики влияют на создание трехмерных художественных объектов. Кроме того, важным для «поколения тридцатилетних» является стремление к выходу искусства в общественное пространство, на улицы.
В экспозицию войдут работы более 40 современных художников, выполненные в различных техниках. Помимо живописи представят графику, объекты, скульптуры, инсталляции и видео.
Среди участников проекта Владимир Абих, Татьяна Ахметгалиева, Константин Бенькович, Стас Багс, Лиза Бобкова, Александр Дашевский, Даниил Васильев, Артур Джаруллаев, Марья Дмитриева, Ирина Дрозд, Петр Дьяков, Саша Зубрицкая, Максим Има, Надежда Косинская, Егор Крафт, Влад Кульков, Александра Лерман, Ася Маракулина, Миша Маркер, Анна Мартыненко, Семен Мотолянец, Лера Нибиру, Александра Оминина, Полина Орлова, Денис Патракеев, Павел Плетнев, Иван Плющ, Виктория Повираева, Покрас Лампас, Константин Решетников, Максим Свищев, Никита Селезнев, Марина Стахиева, Алена Терешко, Иван Тузов, Антонина Фатхуллина, Нестор Харченко, Федор Хиросигэ, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Нестор Энгельке и другие.
Выставка «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве» пройдет в Мраморном дворце с 4 марта по 14 июня 2021 года.
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