Работы более 40 современных художников «поколения тридцатилетних» покажут в Русском музее. Среди них Владимир Абих, Максим Има и Покрас Лампас

Также многие художники-миллениалы делают акцент на «внешней» стороне искусства. Авторы демонстрируют особое отношение к материалу и технике исполнения своих работ. Рисунок становится больше, чем рисунком, пиксельная эстетика преобразуется в форму традиционной мозаики, искусственный интеллект используется для создания художественного образа, компьютерная эстетика и законы компьютерной графики влияют на создание трехмерных художественных объектов. Кроме того, важным для «поколения тридцатилетних» является стремление к выходу искусства в общественное пространство, на улицы.

В экспозицию войдут работы более 40 современных художников, выполненные в различных техниках. Помимо живописи представят графику, объекты, скульптуры, инсталляции и видео.