В Выборге покажут 60 оригинальных графических произведений Сальвадора Дали

В Выборг едет Дали! 60 оригинальных цветных графических произведений художника из частных коллекций и галерей Европы и Америки покажут в рамках выставки «Сальвадор Дали. Тайнопись».
В экспозицию вошли литографии Дали из серии «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», иллюстрации-ксилографии к повести Педро де Аларкона «Треуголка» и триптих «Трилогия любви». «Почти три года ушло на терпеливое и бережное формирование представленной сегодня коллекции из 60 оригинальных цветных графических произведений, собранных от частных коллекционеров и галерей Европы и Америки», — говорят организаторы выставки.
Также в рамках выставки представят две фотоэкспозиции, посвященные городскому пространству Выборга. Экспозиция фотографа архитектуры Андрея Мысько в двух частях — «Архитектура Выборга в эпоху модерна» и «Архитектура эры функционализма в Выборге». Она посвящена сооружениям в стиле «финский национальный романтизм» рубежа XIX и XX веков и памятникам функционализма. Вторая экспозиция книгоиздателя Виктора Станковского «На трамвае по Выборгу прошлого» покажет историю трамвайного движения в городе от его зарождения до окончания.
Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» пройдет с 6 февраля по 28 марта в ТЦ Welcome на набережной 40-летия ВЛКСМ, 5.
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