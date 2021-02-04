В Выборге покажут 60 оригинальных графических произведений Сальвадора Дали

Также в рамках выставки представят две фотоэкспозиции, посвященные городскому пространству Выборга. Экспозиция фотографа архитектуры Андрея Мысько в двух частях — «Архитектура Выборга в эпоху модерна» и «Архитектура эры функционализма в Выборге». Она посвящена сооружениям в стиле «финский национальный романтизм» рубежа XIX и XX веков и памятникам функционализма. Вторая экспозиция книгоиздателя Виктора Станковского «На трамвае по Выборгу прошлого» покажет историю трамвайного движения в городе от его зарождения до окончания.

Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» пройдет с 6 февраля по 28 марта в ТЦ Welcome на набережной 40-летия ВЛКСМ, 5.