На Некрасова открылась галерея Poster Bar с произведениями искусства вместо напитков

Poster Bar расположился на территории ресторана «Остров Безымянный» на улице Некрасова, 25. Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, посетители могут купить любую понравившуюся работу, сняв ее прямо со стены заведения. Среди резидентов — фотограф Андрей Ильяшенко, работы которого находятся в собрании Русского музея, концептуальный художник TANDJA, дизайнер и диджей Иван Вольтанов.

Некоторые работы печатаются ограниченным тиражом, а коллекция постоянно расширяется. Стоимость каждой из них начинается от 1 500 рублей.