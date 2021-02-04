На Некрасова открылась галерея Poster Bar с произведениями искусства вместо напитков

На улице Некрасова открылся Poster Bar — галерейный проект нового формата. Вместо напитков и закусок здесь предлагают произведения искусства — работы современных художников, иллюстраторов и фотографов в формате постеров.
Poster Bar расположился на территории ресторана «Остров Безымянный» на улице Некрасова, 25. Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, посетители могут купить любую понравившуюся работу, сняв ее прямо со стены заведения. Среди резидентов — фотограф Андрей Ильяшенко, работы которого находятся в собрании Русского музея, концептуальный художник TANDJA, дизайнер и диджей Иван Вольтанов.
Некоторые работы печатаются ограниченным тиражом, а коллекция постоянно расширяется. Стоимость каждой из них начинается от 1 500 рублей.
Параллельно в галерее открывается выставка фотографа Ирины Ласточкиной, несколько лет работающей в Нью-Йорке. Проект возник как воспоминание о ее прошлом в Нью-Йорке, где автор провела 4 года, обучаясь и практикуясь в модной фотографии. Многокадровая экспозиция представлена как ностальгия по знакомым образам одной из столиц современного искусства. Работы Ирины находятся в коллекциях Max Mara, Santa Monica College в Лос-Анджелесе и напечатаны на обложке учебника по фотографии.
Выставка будет доступна для индивидуального осмотра с 4 февраля и в течение недели в часы работы ресторана «Остров Безымянный».
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