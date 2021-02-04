Арт-пространство 1.201ASC открывается в здании бывшей фабрики имени Слуцкой на Кожевенной линии

Уже в эту пятницу, 5 февраля, в здании бывшей фабрики имени Слуцкой на Кожевенной линии открывается арт-пространство 1.201ASC (art space community). Резиденты получат не только пространство для творчества, но и площадку для его демонстрации.
Арт-пространство 1.201ASC позиционирует себя как «место для творческого сообщества и людей, интересующихся искусством». В рабочее время оно будет функционировать как творческий коворкинг, в остальные часы — как пространство для выставок, концертов, лекций и мастер-классов.
Стать резидентом может каждый. Статус позволяет обзавестись рабочим пространством 24/365 и получить доступ к ресурсам пространства, а также выставлять предметы своего искусства и участвовать в мероприятиях проекта. По техническому оснащению пространство площадью в 140 квадратных метров подойдет не только художникам, но и креативным профессионалам из разных сфер деятельности.
«Идея организовать творческое пространство на территории Кожевенной-34 — витала в воздухе, ведь это место уже стало точкой притяжения для десятков художников, архитекторов и других профессионалов узких отраслей», — отмечает один из авторов проекта 1.201ASC Сергей Александров.
Первое мероприятие в 1.201ASC (art space community) пройдет с 5 по 8 февраля — выставка New new beginnings под кураторством Миши Верта. В экспозиции представят свои работы Алексей Бархан, Дима Retro, Алексей Occultra, Станислав Dange, Надя О., Ztwins, Миша Mack, Ренат L’bank, Миша Vert, Вова Gypsy, Полина Okean, Виктор Splash, Marka Pod Markoi и Денис Dendy. Вход на выставку бесплатный.
Ситценабивная фабрика на Васильевском острове была открыта в 1834 году швейцарским предпринимателем Яковом Лютшем, а в 1922 году — переименована в честь Веры Слуцкой. На фабрике отбеливали и окрашивали ткани, наносили на них рисунок, в военные годы производили маскировочные сети. В 90-е фабрика прекратила свою работу. Сейчас помещения бывшей фабрики сдаются студиям, локальным производствам и культурным проектам, территория и здания постепенно реновируются.
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