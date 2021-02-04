Арт-пространство 1.201ASC открывается в здании бывшей фабрики имени Слуцкой на Кожевенной линии

Арт-пространство 1.201ASC позиционирует себя как «место для творческого сообщества и людей, интересующихся искусством». В рабочее время оно будет функционировать как творческий коворкинг, в остальные часы — как пространство для выставок, концертов, лекций и мастер-классов.

Стать резидентом может каждый. Статус позволяет обзавестись рабочим пространством 24/365 и получить доступ к ресурсам пространства, а также выставлять предметы своего искусства и участвовать в мероприятиях проекта. По техническому оснащению пространство площадью в 140 квадратных метров подойдет не только художникам, но и креативным профессионалам из разных сфер деятельности.

«Идея организовать творческое пространство на территории Кожевенной-34 — витала в воздухе, ведь это место уже стало точкой притяжения для десятков художников, архитекторов и других профессионалов узких отраслей», — отмечает один из авторов проекта 1.201ASC Сергей Александров.

Первое мероприятие в 1.201ASC (art space community) пройдет с 5 по 8 февраля — выставка New new beginnings под кураторством Миши Верта. В экспозиции представят свои работы Алексей Бархан, Дима Retro, Алексей Occultra, Станислав Dange, Надя О., Ztwins, Миша Mack, Ренат L’bank, Миша Vert, Вова Gypsy, Полина Okean, Виктор Splash, Marka Pod Markoi и Денис Dendy. Вход на выставку бесплатный.