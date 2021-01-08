Статистика дня: посещаемость Лувра снизилась на 72% за год на фоне пандемии коронавируса

Также в музее практически не было посетителей из других стран. Тем не менее директор музея Жан-Люк Мартинез считает, что «долгая история Лувра доказывает, что никогда не напрасно надеяться на лучшие дни». В этому году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также анонсирует несколько новых выставок. График работы прежних выставок, которые не были показаны, будет пересмотрен.