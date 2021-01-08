Статистика дня: посещаемость Лувра снизилась на 72% за год на фоне пандемии коронавируса

Посещаемость Лувра упала за последний год на 72% на фоне пандемии коронавируса. Как пишет ТАСС со ссылкой на музей, в 2020-м году Лувр посетили 2,7 млн человек. Ранее этот показатель был значительно больше: в 2019 году —9,6 млн человек, а в 2018 был установлен рекорд — 10,2 млн человек.
Как пояснили в музее, такие результаты связаны с ограничениями по коронавирусу.«Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября [по настоящее время]», — отметили в Лувре. При этом 1,1 млн посетителей пришли посмотреть на одну выставку «Леонардо да Винчи».
Также в музее практически не было посетителей из других стран. Тем не менее директор музея Жан-Люк Мартинез считает, что «долгая история Лувра доказывает, что никогда не напрасно надеяться на лучшие дни». В этому году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также анонсирует несколько новых выставок. График работы прежних выставок, которые не были показаны, будет пересмотрен.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.