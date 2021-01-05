В Италии планируют создать самую точную в мире копию Давида работы Микеланджело

Статуя Давида должна стать главным символом Италии на Всемирной выставке Expo, открытие которой запланировано на 1 октября в Дубае. Скульптуру установят в восьмиугольном «Театре Памяти» в самом центре павильона. Здесь также будут расположены лестницы, благодаря которым зрители смогут рассмотреть статую со всех ракурсов. В «Театре Памяти» будут проецировать видео о красоте природы Италии, мастерстве ее художников и ремесленников, таланте инженеров и ученых.

«Этот проект интересен еще и тем, что развивается по мере осуществления. Так, пока еще нет готового решения относительно того, из какого именно материала будет создана копия; ясно только, что это не будет мрамор. Открытым остается вопрос и о том, как она будет транспортироваться в Дубай – целиком или по частям. Все мы ищем наиболее надежные, удобные и приемлемые решения. Можно сказать, что мы имеем дело с великим экспериментом, содержание которого до конца еще не ясно»,— рассказала директор флорентийского музея Цецилия Холлберг.