Галерея Уффици показала редкие иллюстрации к «Божественной комедии» Данте

Цуккари завершил работу над эскизами в Испании в период с 1586 по 1588 год. Всего на онлайн-выставке представлены 88 работ: 28 из них иллюстрируют ад, 49 — чистилище и 11 — рай. В коллекцию музея они попали в 1738 году.

Примечательно, что эти рисунки выставлялись лишь дважды: во Флоренции в 1865 году к 600-летию со дня рождения Данте и на выставке в Абруццо в 1993 году. При этом не все работы были показаны из-за хрупкости.